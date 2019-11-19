Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист РСФСР Михаил Сергеевич Боярский, актер театра, кино, певец, заявил, что намерен покинуть сцену, поскольку не собирается "изображать молодого дурачка".

Реплика главного д'Артаньяна страны прозвучала 17 ноября в программе "Ты не поверишь!" в преддверии юбилея актера - 26 декабря Боярскому исполняется семьдесят лет.

Так что он теперь, по шутливому уверению артиста, "достаточно немощный и старый человек", которого в рабочем состоянии поддерживают в основном медсестры. И довольно удачно, по наблюдению актера, c этим справляются.

Но тем не менее нет смысла "пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит". Так что пора на пенсию. Которую Михаил Сергеевич планирует посвятить внукам.

При этом актер акцентировал: разного рода юбилеи и просто дни рождения он ненавидит, и ничего, кроме раздражения, они у него не вызывают. В силу чего Боярский мечтает, чтобы поскорее "закончилось это дурацкое число" и он смог спокойно жить дальше.

Ранее Боярский заявил, что в его славе "виноваты" The Beatles.