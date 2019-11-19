Новости

Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из "Аквамена 2" 11:35
В Малом театре прокомментировали госпитализацию Юрия Соломина 10:56
Умер режиссер Войтех Ясны 10:50
СМИ: Юрий Соломин доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии 10:36
Объявлены даты выхода главных диснеевских новинок 18.11.2019

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Новости
    19.11.2019, 11:06
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Сергеевич Боярский, актер театра, кино, певец, заявил, что намерен покинуть сцену, поскольку не собирается "изображать молодого дурачка".

Реплика главного д'Артаньяна страны прозвучала 17 ноября в программе "Ты не поверишь!" в преддверии юбилея актера - 26 декабря Боярскому исполняется семьдесят лет.

Так что он теперь, по шутливому уверению артиста, "достаточно немощный и старый человек", которого в рабочем состоянии поддерживают в основном медсестры. И довольно удачно, по наблюдению актера, c этим справляются.

Но тем не менее нет смысла "пыжиться и делать из себя молодого дурачка, который петухом ходит". Так что пора на пенсию. Которую Михаил Сергеевич планирует посвятить внукам.

При этом актер акцентировал: разного рода юбилеи и просто дни рождения он ненавидит, и ничего, кроме раздражения, они у него не вызывают. В силу чего Боярский мечтает, чтобы поскорее "закончилось это дурацкое число" и он смог спокойно жить дальше.

Ранее Боярский заявил, что в его славе "виноваты" The Beatles.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Доктор Хаус" спасает всех в космосе в тизере нового сериала HBO 18.11.2019
Генри Кавилл выложил свой любимый кадр из нового "Ведьмака" 18.11.2019
Продюсер сериала "Ведьмак" рассказал, чем он лучше "Игры престолов" 18.11.2019
Сюжет сериала "Ведьмак" будет отличаться от книг Сапковского 18.11.2019
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
Официально: сборы "Джокера" превысили миллиард долларов 17.11.2019
Дебютный клип Михаила Галустяна собрал почти два миллиона просмотров 17.11.2019
Вокалистка рок-группы "Маневры" Нади найдена мертвой в Москве 15.11.2019
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ prokky93
Автор Чебурашки-Дейенерис начал работать в "Союзмультфильме" 18.11.2019
56-летняя Лолита рассказала, сколько зарабатывает и тратит в месяц 18.11.2019
Джонни Деппа бросила молодая русская любовница 18.11.2019
⧣ СССР
Фото: kinopoisk.ru
В перезапуске мультфильма "Ну, погоди!" появятся новые герои 17.11.2019
"Гражданская Оборона" завершила юбилейный тур концертом в Москве 15.11.2019
"Красная Шапочка" Яна Поплавская выходит замуж 15.11.2019