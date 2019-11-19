Милорад Додик: Республика Сербская стремится к расширению сотрудничества с РФ

Новости

В гонку электропикапов вступает Karma 17:00
Крым отправит в Сирию 5000 тонн зерна 16:47
В Пензе семьям погибших в яме с кипятком выплатят компенсацию 16:40
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа 16:39
Полиция начала проверку по факту нападения на журналиста в Евпатории 16:35
Луис Энрике снова возглавил сборную Испании по футболу 16:35
В Симферополе стартует ремонт башни железнодорожного вокзала 16:28
Эндемик Суматры из-за сокращения ареала обитания начал нападать на людей 16:25
Зеленский обвинил Тимошенко в "договорняках" и "имитации заботы о народе" 16:21
В Турции раскопали саркофаг времен Христа 16:21
Christie's выставит на торги прижизненное издание Пушкина "Евгений Онегин" 16:19
Победители международных школьных олимпиад получили миллионные премии 16:18
Кузнецова: В приютах и тюрьмах Сирии находятся 146 российских детей 16:17
Как долго можно снимать квартиру в городах России по цене нового MacBook 16:07
В Петербурге мужчина зарезал барана во дворе многоэтажного дома 16:03
Китайскому среднему классу предложат свой Audi Q5 16:00
В США готовят новые санкции против "российских наемников" в Ливии 15:57
Генсек НАТО поддержал передачу Россией кораблей Украине 15:53
Известный американский борец с коррупцией попался на отмывании денег 15:52
Ученые рассказали, как сохранить слух с возрастом 15:47
На черноморском побережье найдены роскошные 1600-летние термы 15:40
В Кремле ответили на вопрос о планах муниципальной реформы 15:39
Путин посетит форум "Россия зовет!" 15:30
Около 10 легкоатлетов Беларуси способны бороться за медали в Токио 15:30
В Саратове пообещали восстановить теплоснабжение 200 домов 15:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 16:52
Рубрика: В мире

Милорад Додик: Республика Сербская стремится к расширению сотрудничества с РФ

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука, Республика Сербская)
Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик станет почетным гостем VII Международного конгресса "Санкт-Петербург и славянский мир", который пройдет 19-22 ноября в городе на Неве. Накануне визита в Россию политик обозначил важность расширения двустороннего взаимодействия между Республикой Сербской и РФ.
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

"Это возможность встретиться с губернатором Санкт-Петербурга, с которым у нас сложились хорошие отношения, и мы уже подписали ранее несколько соглашений, - рассказал Милорад Додик в интервью телеканалу АТВ. - Постараемся еще больше сделать в экономическом плане".

Фото: Предоставлено Милошем Ковичем
Историк: Агрессия Запада против сербов - подготовка к походу на Россию

Между тем в начале ноября в интервью авторитетному сербскому журналисту Игорю Гойковичу, представляющему в Белграде российское внешнеполитическое издание "Международная жизнь", Милорад Додик обратил внимание на тот факт, что Лондон выделил 12 миллионов фунтов стерлингов на создание трех центров "против российского влияния на Балканах" - в Сараево, Подгорице и Тиране. "И это все оплачивает Великобритания, и все это существует в их официальных документах. Когда у нас проходили выборы (7 октября 2018 года - прим. "РГ"), министр обороны Великобритании заявил, что они выделили 40 миллионов фунтов стерлингов для отправки своих войск с целью проведения выборов в Боснии и Герцеговине! О какой тут демократии речь идет?! - спрашивает член Президиума БиГ. - А с другой стороны есть Владимир Путин, который от нас никогда ничего не требовал, а просто спрашивал, может ли нам помочь. И он нам только помогал в том, что мы просили. Он никогда ни на чем не настаивал, не требовал... И эту помощь на Западе считают негативной! И, наоборот, то, что их представители обманывают и нарушают международное право - это у них хорошо".

По информации организаторов Международного конгресса "Санкт-Петербург и славянский мир", данный проект направлен на укрепление межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга со странами Восточной Европы и Балканского полуострова. Традиционно в мероприятии принимают участие руководители городов и регионов-партнеров Санкт-Петербурга, представители дипломатического корпуса славянских государств Европы, аккредитованные в России, представители общественных организаций, члены делового сообщества и другие. В качестве почетных гостей в VII Конгрессе примут участие Милорад Додик и директор Международной неправительственной организации "Форум славянских культур" госпожа Андреа Рихтер. Также свое участие подтвердили официальные делегации из Варны (Болгария), Ниша, Крагуеваца, Врнячка-Бани, Вранье, Кралево (Сербия), Баня-Луки (Республика Сербская), Бледа (Словения), Скопье (Северная Македония), Вараждинской области, Загреба, Риеки (Хорватия) и Герцог-Нови (Черногория).

Фото: Сергей Куксин / РГ
Россия и Сербия подписали более десяти новых соглашений

Напомним также, что на днях в Воронеже завершился первый Российско-балканский саммит народной дипломатии, в работе которого приняли участие известные военные, политические и общественные деятели из России, Сербии, Словении, Болгарии, Албании, Македонии, Хорватии и Боснии и Герцеговины. В заключении участники договорились о проведении подобного саммита каждый год, не исключив возможности его организации в Грозном, а также утвердили совместную резолюцию. В ней, в частности, подчеркивается, что необходимо расширять всестороннее взаимодействие между Россией и государствами Балкан на фоне новой европейской действительности. Участники обратились к лидерам своих стран, призвав их отказаться от поддержки западных санкций в отношении РФ, как не отвечающих национальным интересам. Отдельно их внимание было обращено на ситуацию вокруг Косово и Метохии, решение которой возможно только в рамках резолюции Совбеза ООН 1244. Собравшиеся осудили расширение НАТО на Восток, как и включение Черногории в альянс без соответствующих демократических процедур и учета воли ее народа, выразили в этой связи озабоченность реализацией подобных сценариев в Македонии, Боснии и Герцеговине, а также Сербии.

В мире Европа Босния и Герцеговина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил правительству заняться мостом через Лену
Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
"Роскосмос" обещал решить вопрос с выделением американцам мест в "Союзах"
Мариинский театр даст благотворительный концерт в поддержку Венеции