Милорад Додик: Республика Сербская стремится к расширению сотрудничества с РФ

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик станет почетным гостем VII Международного конгресса "Санкт-Петербург и славянский мир", который пройдет 19-22 ноября в городе на Неве. Накануне визита в Россию политик обозначил важность расширения двустороннего взаимодействия между Республикой Сербской и РФ.

"Это возможность встретиться с губернатором Санкт-Петербурга, с которым у нас сложились хорошие отношения, и мы уже подписали ранее несколько соглашений, - рассказал Милорад Додик в интервью телеканалу АТВ. - Постараемся еще больше сделать в экономическом плане".

Между тем в начале ноября в интервью авторитетному сербскому журналисту Игорю Гойковичу, представляющему в Белграде российское внешнеполитическое издание "Международная жизнь", Милорад Додик обратил внимание на тот факт, что Лондон выделил 12 миллионов фунтов стерлингов на создание трех центров "против российского влияния на Балканах" - в Сараево, Подгорице и Тиране. "И это все оплачивает Великобритания, и все это существует в их официальных документах. Когда у нас проходили выборы (7 октября 2018 года - прим. "РГ"), министр обороны Великобритании заявил, что они выделили 40 миллионов фунтов стерлингов для отправки своих войск с целью проведения выборов в Боснии и Герцеговине! О какой тут демократии речь идет?! - спрашивает член Президиума БиГ. - А с другой стороны есть Владимир Путин, который от нас никогда ничего не требовал, а просто спрашивал, может ли нам помочь. И он нам только помогал в том, что мы просили. Он никогда ни на чем не настаивал, не требовал... И эту помощь на Западе считают негативной! И, наоборот, то, что их представители обманывают и нарушают международное право - это у них хорошо".

По информации организаторов Международного конгресса "Санкт-Петербург и славянский мир", данный проект направлен на укрепление межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга со странами Восточной Европы и Балканского полуострова. Традиционно в мероприятии принимают участие руководители городов и регионов-партнеров Санкт-Петербурга, представители дипломатического корпуса славянских государств Европы, аккредитованные в России, представители общественных организаций, члены делового сообщества и другие. В качестве почетных гостей в VII Конгрессе примут участие Милорад Додик и директор Международной неправительственной организации "Форум славянских культур" госпожа Андреа Рихтер. Также свое участие подтвердили официальные делегации из Варны (Болгария), Ниша, Крагуеваца, Врнячка-Бани, Вранье, Кралево (Сербия), Баня-Луки (Республика Сербская), Бледа (Словения), Скопье (Северная Македония), Вараждинской области, Загреба, Риеки (Хорватия) и Герцог-Нови (Черногория).

Напомним также, что на днях в Воронеже завершился первый Российско-балканский саммит народной дипломатии, в работе которого приняли участие известные военные, политические и общественные деятели из России, Сербии, Словении, Болгарии, Албании, Македонии, Хорватии и Боснии и Герцеговины. В заключении участники договорились о проведении подобного саммита каждый год, не исключив возможности его организации в Грозном, а также утвердили совместную резолюцию. В ней, в частности, подчеркивается, что необходимо расширять всестороннее взаимодействие между Россией и государствами Балкан на фоне новой европейской действительности. Участники обратились к лидерам своих стран, призвав их отказаться от поддержки западных санкций в отношении РФ, как не отвечающих национальным интересам. Отдельно их внимание было обращено на ситуацию вокруг Косово и Метохии, решение которой возможно только в рамках резолюции Совбеза ООН 1244. Собравшиеся осудили расширение НАТО на Восток, как и включение Черногории в альянс без соответствующих демократических процедур и учета воли ее народа, выразили в этой связи озабоченность реализацией подобных сценариев в Македонии, Боснии и Герцеговине, а также Сербии.