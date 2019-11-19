Минэкономразвития упростит россиянам банкротство за долги

Упрощенный формат проведения процедуры банкротства подразумевает рассмотрение дела без проведения судебного заседания. Должник при этом обязан соответствовать четким критериям: сумма долга - не менее 50 тысяч и не более 700 тысяч рублей. У него не должно быть непогашенной или неснятой судимости за финансовое мошенничество, смены имени и фамилии за полгода до подачи заявления о банкротстве, крупных сделок по продаже имущества в течение предшествующего года.

Заявление о признании должника банкротом по упрощенной схеме смогут подавать и кредиторы при условии просрочки по уплате долга, как минимум, в три месяца.

Для подготовки и подачи в арбитражный суд заявления о признании его банкротом по упрощенной процедуре гражданин вправе будет обратиться к арбитражному управляющему.

Размер платы за такую услугу не должен превышать одной десятой величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной на день обращения гражданина с заявлением.

"Упрощенное банкротство для граждан-должников без активов, на мой взгляд, действительно оправдано, - заявил "РГ" руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин. - Если не возникает интереса со стороны кредиторов копаться в сделках и возвращать имущество, если они считают должника добросовестным и не возражают против упрощенной процедуры, почему бы нет. Но такая процедура не должна быть бесплатной и совсем уж легкой для граждан, иначе это приведет к социальному иждивенчеству".

Закон о личном банкротстве, разрабатывавшийся на протяжении нескольких лет, вступил в силу 1 октября 2015 года. По нему россияне впервые получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить. До этого такое преимущество было только у компаний.

Сейчас освобождение от долгов обходится в 50-250 тысяч рублей в зависимости от региона. Для должников без имущества и постоянного источника дохода - это серьезное препятствие.