Минэнерго Украины готово на компромисс с "Газпромом" по транзиту газа

"Если мы принимаем в определенной форме наши требования по арбитражу, если мы подписываем долгосрочный контракт, мы можем искать компромиссы. Я надеюсь, что на такой же компромисс может пойти и "Газпром", - приводит слова главы минэнерго Украины РИА Новости.

При этом, по мнению Алексея Оржеля, даже в случае отказа от продления транзитного контракта с "Газпромом" Украина готова пройти отопительный сезон в нормальном режиме.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, заявил, что его компания намерена обсудить предложение "Газпрома" в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.

"Последнее предложение "Газпрома" мы тоже будем обсуждать прозрачно в трехстороннем формате с европейскими партнерами для того, чтобы обеспечить справедливые европейские условия продолжения транзита", - сказал он.

Напомним, что "Газпром" сформулировал свое предложение Киеву о продлении существующего контракта на транзит углеводородов через украинскую территорию или заключении нового соглашения сроком на один год. Условием этого является взаимный отказ от претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.