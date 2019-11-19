Минсельхоз отрегулирует сбор грибов, орехов и лекарственных растений

Минсельхоз получит полномочия по регулированию рынка дикоросов - ягод, орехов, грибов, семян и лекарственных растений. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Проект по регулированию этого рынка ведомство разработало еще в июле 2019 года. Это подняло волну в прессе, но в министерстве заверили, что целью вовсе не является ограничение сбора лесных даров гражданами.

Экспорт российских дикорастущих грибов, ягод, лекарственного сырья может вырасти в разы к 2024 году, считают в минсельхозе. Запасы дикоросов в российских лесах оценивают в 8,5 миллиона тонн в год. А для дела используется не более 6 процентов, отмечают в минсельхозе.

Чтобы наладить поставки дикоросов не только за рубеж, но и на свой рынок, нужно модернизировать систему заготовки и внести изменения в законодательство, говорят эксперты. "Предприимчивые нелегальные заготовители вывозят на автобусах в лес временно нанятых людей, которые прочесывают территорию и грузят грибы в коробки", - рассказал "Российской газете" президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков. Такой товар и расходится по рынкам. Никто не проверяет его качество. Фирмы-заготовители не платят налоги и не заботятся о восстановлении лесных ресурсов.

Горожане в магазинах покупают импортные замороженные, маринованные, соленые грибы. А лесной урожай полулегально продается на обочинах

Специализированных предприятий, легально занимающихся заготовкой дикоросов, немного. При этом купить грибы у селян легально можно только напрямую. Но таким операциям по закону препятствуют органы финансового контроля. "Это создает препоны, особенно в "горячий" сезон, когда важен каждый день", - рассказал Юрий Рудаков. Кроме того, по Лесному кодексу собирать грибы и ягоды селяне могут только для собственных нужд, а не для продажи.

Не урегулирован и статус дикоросов. Их нужно включить в перечень пищевой продукции и утвердить стандарты, говорят эксперты.

При этом горожане в магазинах часто покупают импортные замороженные, маринованные, соленые грибы. А немалая часть лесного урожая полулегально продается на обочинах трасс. И хорошо, если дары леса сбывают собравшие их селяне.

Кстати, российские дикоросы могли бы продаваться и под маркой органической продукции, говорят эксперты. "Все лесные продукты по качеству превосходят выращенные искусственно", - отметил в разговоре с "РГ" председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

Теоретически у сборщиков грибов должны быть справки из лесхозов, что лес не обрабатывался химией. "Дикоросы может принимать сертифицированный пункт, упаковывать, замораживать в соответствии с требованиями сертифицирующей компании. Органическая продукция выше по цене, это было бы выгодно и людям, и государству", - пояснил Сергей Коршунов.