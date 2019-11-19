Минздравы России и Беларуси подготовили проект концепции научно-технической программы Союзного государства, нацеленной на обнаружение и преодоление устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на совместной коллегии минздравов обеих стран.

Она отметила, что российско-белорусское сотрудничество по охране здоровья граждан обеих стран развивается динамично и поступательно, опираясь на многовековые традиции дружбы и союзническое партнерство.

Скворцова напомнила о сотрудничестве российских и белорусских ученых в области современных биомедицинских технологий, совместных научно-технических программах, в том числе по развитию клеточных технологий в рамках реализованной в 2011-2013 годах программы "Стволовые клетки". Сейчас разрабатывается новая программа, которая по сути является ее продолжением и нацелена на разработку новых биомедицинских клеточных продуктов и методов их применения в лечении социально-значимых и наследственных заболеваний.

С 2017 года реализуется программа Союзного государства "Спинальные системы". Она посвящена разработке новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника.

Кроме того, гармонизируются образовательные стандарты подготовки медицинских кадров и требований для работающих в системе здравоохранения. "Мы наблюдаем ежегодное увеличение числа граждан Беларуси, получающих бесплатную медпомощь в государственных и муниципальных медицинских организациях России", - сказала Скворцова. За последние три года амбулаторно-поликлиническую помощь получили около 30 тысяч граждан республики, а в стационарах - более 27 тысяч.

Минздравы стран расширяют список категорий граждан, получающих бесплатную медпомощь

При этом минздравы стран периодически расширяют список категорий граждан, получающих медицинскую помощь за счет бюджета Союзного государства в рамках отдельных проектов. К примеру, таких как программа совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы и мероприятия по оказанию комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Рассказала Скворцова и о преобразованиях в сфере здравоохранения в России, которые проходят в последние годы.

"Была разработана и внедрена трехуровневая модель регионального здравоохранения, получившая широкое признание в мире и используемая во многих странах", - констатировала Вероника Скворцова.

В результате с 2008 года смертность от инсультов и комбинированных травм в России снизилась более чем вдвое, от инфарктов миокарда - на 18%. Материнская и младенческая смертность стала меньше на 56 и 40% соответственно за десять лет. Продолжительность жизни за этот же период выросла в России на 5,6 года, у мужчин - на 6,7 и у женщин - на 4,2. За 9 месяцев этого года продолжительность жизни в России достигла 73,5 года. В Беларуси продолжительность жизни за прошлый год составила 74,39 года.