Женщины с маленькими детьми на руках смогут со следующего года бесплатно повысить свою квалификацию или получить новые профессии. Деньги на это выделит федеральный бюджет. А отправлять мам за парту будут службы занятости.

За пять лет службы занятости направят на обучение 230 тысяч женщин. Оно может длиться до шести месяцев. Учебу оплатит бюджет, средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей. Фото: Photoxpress

По словам главы Минтруда России Максима Топилина, изначально предполагалось, что на учебу будут направляться только женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до трех лет. Но потом было принято решение расширить список участников программы и дать возможность получить профессию или повысить квалификацию женщинам, которые нигде не работают, а воспитывают детей дошкольного возраста.

Предполагается, что с 2020 по 2024 год обучение пройдут 230 тысяч женщин: с 2020 по 2021 год - по 40 тысяч человек, с 2022 по 2024 год - по 50 тысяч в год. Обучение может длиться до шести месяцев. Его средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей, отмечают в минтруде.

Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, будут скорее заинтересованы в первую очередь в повышении квалификации, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда. А тем, что не состоят в трудовых отношениях и воспитывают дошкольников, возможно, будет интересно получить профессию с нуля, чтобы начать профессиональную деятельность. И тем и другим женщинам, для того чтобы попасть на обучение, нужно будет обратиться в службу занятости, и при этом им не понадобится регистрироваться безработными.

Мамы дошкольников, не состоящие в трудовых отношениях и направленные на обучение службами занятости, будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенную на районный коэффициент.

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и сейчас могут пройти обучение по направлению служб занятости, но не все - эти мероприятия пока финансируются регионами. Но у многих из них возможности ограничены, в то время как поддержка из федерального бюджета позволит обучить в 2,5 раза больше женщин с детьми, чем сейчас.

Всего в 2020-2024 годах на реализацию данного направления из федерального бюджета будет выделено 11,1 миллиарда рублей: в 2020-2021 годах - по 1,9 миллиарда, в 2022-2024 годах - по 2,4 миллиарда. Обучение женщин будет проходить в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография".

Также минтруд предложил принимать со следующего года на бесплатное обучение всех желающих, достигших возраста 50 лет.

Речь идет об обучении в рамках федерального проекта "Старшее поколение" (часть нацпроекта "Демография"). Программа заработала в этом году, сейчас она предполагает профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста, который начинается за пять лет до выхода на пенсию. С 2020 года под действие программы попадет более широкий круг людей.

Бесплатное обучение будет доступно как работающим, так и безработным, обратившимся в службы занятости, уточнил Максим Топилин. Помимо служб занятости, на бесплатное обучение можно попасть через своего работодателя. Также люди старше 50 лет смогут пойти учиться по международным стандартам WorldSkills, и тоже за счет федерального бюджета.

С начала этого года заключены договоры на обучение при содействии центров занятости населения с 98,7 тысячи предпенсионеров (почти в два раза больше плана на год), к обучению приступили 86 тысяч из них. Наиболее эффективно эта программа обучения реализуется в Белгородской, Костромской, Кировской областях, Мордовии, Татарстане, Крыму, Адыгее, Чувашии, Камчатском крае. Там число участников программы превысило плановые показатели в три и более раза.

За пять лет службы занятости направят на обучение 230 тысяч женщин. Оно может длиться до шести месяцев. Учебу оплатит бюджет, средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей.