По словам главы Минтруда России Максима Топилина, изначально предполагалось, что на учебу будут направляться только женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до трех лет. Но потом было принято решение расширить список участников программы и дать возможность получить профессию или повысить квалификацию женщинам, которые нигде не работают, а воспитывают детей дошкольного возраста.
Предполагается, что с 2020 по 2024 год обучение пройдут 230 тысяч женщин: с 2020 по 2021 год - по 40 тысяч человек, с 2022 по 2024 год - по 50 тысяч в год. Обучение может длиться до шести месяцев. Его средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей, отмечают в минтруде.
Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, будут скорее заинтересованы в первую очередь в повышении квалификации, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда. А тем, что не состоят в трудовых отношениях и воспитывают дошкольников, возможно, будет интересно получить профессию с нуля, чтобы начать профессиональную деятельность. И тем и другим женщинам, для того чтобы попасть на обучение, нужно будет обратиться в службу занятости, и при этом им не понадобится регистрироваться безработными.
Мамы дошкольников, не состоящие в трудовых отношениях и направленные на обучение службами занятости, будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенную на районный коэффициент.
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и сейчас могут пройти обучение по направлению служб занятости, но не все - эти мероприятия пока финансируются регионами. Но у многих из них возможности ограничены, в то время как поддержка из федерального бюджета позволит обучить в 2,5 раза больше женщин с детьми, чем сейчас.
Всего в 2020-2024 годах на реализацию данного направления из федерального бюджета будет выделено 11,1 миллиарда рублей: в 2020-2021 годах - по 1,9 миллиарда, в 2022-2024 годах - по 2,4 миллиарда. Обучение женщин будет проходить в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография".
Также минтруд предложил принимать со следующего года на бесплатное обучение всех желающих, достигших возраста 50 лет.
Речь идет об обучении в рамках федерального проекта "Старшее поколение" (часть нацпроекта "Демография"). Программа заработала в этом году, сейчас она предполагает профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста, который начинается за пять лет до выхода на пенсию. С 2020 года под действие программы попадет более широкий круг людей.
Бесплатное обучение будет доступно как работающим, так и безработным, обратившимся в службы занятости, уточнил Максим Топилин. Помимо служб занятости, на бесплатное обучение можно попасть через своего работодателя. Также люди старше 50 лет смогут пойти учиться по международным стандартам WorldSkills, и тоже за счет федерального бюджета.
С начала этого года заключены договоры на обучение при содействии центров занятости населения с 98,7 тысячи предпенсионеров (почти в два раза больше плана на год), к обучению приступили 86 тысяч из них. Наиболее эффективно эта программа обучения реализуется в Белгородской, Костромской, Кировской областях, Мордовии, Татарстане, Крыму, Адыгее, Чувашии, Камчатском крае. Там число участников программы превысило плановые показатели в три и более раза.
За пять лет службы занятости направят на обучение 230 тысяч женщин. Оно может длиться до шести месяцев. Учебу оплатит бюджет, средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей.