Новости

Москалькова одобрила поправки в законопроект о работе омбудсменов в регионах 19:03
В Липецке двухлетняя девочка проглотила 38 магнитов 18:55
Анкара обсудит возможность введения налога в 2% на проживание в отелях 18:54
В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену 18:52
Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" 18:50
Армен Джигарханян выписался из больницы 18:45
В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону 18:28
В Вологде приемные родители пойдут под суд за смерть ребенка 18:26
Русскому музею передадут спасенное полотно Бориса Иогансона 18:24
Петербургский "Мюзик-Холл" покажет черную комедию в стиле джаз 18:22
Опубликованы новые кадры IX эпизода "Звездных войн" - с новыми героями 18:10
Ученые разработали пластичное "суперстекло", которое крепче стали 18:08
На сочинской таможне задержали коллекцию антикварных купюр 18:05
Режиссер "Ангелов Чарли" обвинила в провале фильма мужской шовинизм 18:03
Ученые впервые подтвердили наличие воды над поверхностью Европы 18:00
Названы лучшие в мире автомобили для женщин 18:00
В Крыму морская военная полиция проведет учения против диверсантов 17:51
ООН: Миллионы детей и подростков во всем мире лишены свободы 17:51
Россия и Украина подпишут соглашение о ловле рыбы в Азовском море 17:49
Пашинян: Армения и Россия не могут действовать друг против друга 17:38
Во Франции наградили фильмы Каннского фестиваля 1939 года 17:29
В гонку электропикапов вступает Karma 17:00
Крым отправит в Сирию 5000 тонн зерна 16:47
В Пензе семьям погибших в яме с кипятком выплатят компенсацию 16:40
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 18:52
Рубрика: Экономика

Пригласили за парту

Молодые мамы и люди старше 50 лет смогут бесплатно получить новую профессию
Текст: Марина Гусенко
Женщины с маленькими детьми на руках смогут со следующего года бесплатно повысить свою квалификацию или получить новые профессии. Деньги на это выделит федеральный бюджет. А отправлять мам за парту будут службы занятости.
За пять лет службы занятости направят на обучение 230 тысяч женщин. Оно может длиться до шести месяцев. Учебу оплатит бюджет, средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей. Фото: Photoxpress За пять лет службы занятости направят на обучение 230 тысяч женщин. Оно может длиться до шести месяцев. Учебу оплатит бюджет, средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей. Фото: Photoxpress
За пять лет службы занятости направят на обучение 230 тысяч женщин. Оно может длиться до шести месяцев. Учебу оплатит бюджет, средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей. Фото: Photoxpress

По словам главы Минтруда России Максима Топилина, изначально предполагалось, что на учебу будут направляться только женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до трех лет. Но потом было принято решение расширить список участников программы и дать возможность получить профессию или повысить квалификацию женщинам, которые нигде не работают, а воспитывают детей дошкольного возраста.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Минтруд будет отслеживать судьбу выпускников вузов и колледжей

Предполагается, что с 2020 по 2024 год обучение пройдут 230 тысяч женщин: с 2020 по 2021 год - по 40 тысяч человек, с 2022 по 2024 год - по 50 тысяч в год. Обучение может длиться до шести месяцев. Его средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей, отмечают в минтруде.

Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, будут скорее заинтересованы в первую очередь в повышении квалификации, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда. А тем, что не состоят в трудовых отношениях и воспитывают дошкольников, возможно, будет интересно получить профессию с нуля, чтобы начать профессиональную деятельность. И тем и другим женщинам, для того чтобы попасть на обучение, нужно будет обратиться в службу занятости, и при этом им не понадобится регистрироваться безработными.

Мамы дошкольников, не состоящие в трудовых отношениях и направленные на обучение службами занятости, будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенную на районный коэффициент.

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и сейчас могут пройти обучение по направлению служб занятости, но не все - эти мероприятия пока финансируются регионами. Но у многих из них возможности ограничены, в то время как поддержка из федерального бюджета позволит обучить в 2,5 раза больше женщин с детьми, чем сейчас.

Всего в 2020-2024 годах на реализацию данного направления из федерального бюджета будет выделено 11,1 миллиарда рублей: в 2020-2021 годах - по 1,9 миллиарда, в 2022-2024 годах - по 2,4 миллиарда. Обучение женщин будет проходить в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография".

Также минтруд предложил принимать со следующего года на бесплатное обучение всех желающих, достигших возраста 50 лет.

Речь идет об обучении в рамках федерального проекта "Старшее поколение" (часть нацпроекта "Демография"). Программа заработала в этом году, сейчас она предполагает профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста, который начинается за пять лет до выхода на пенсию. С 2020 года под действие программы попадет более широкий круг людей.

Минтруд напомнил, когда работодатель может привлечь к работе в выходные

Бесплатное обучение будет доступно как работающим, так и безработным, обратившимся в службы занятости, уточнил Максим Топилин. Помимо служб занятости, на бесплатное обучение можно попасть через своего работодателя. Также люди старше 50 лет смогут пойти учиться по международным стандартам WorldSkills, и тоже за счет федерального бюджета.

С начала этого года заключены договоры на обучение при содействии центров занятости населения с 98,7 тысячи предпенсионеров (почти в два раза больше плана на год), к обучению приступили 86 тысяч из них. Наиболее эффективно эта программа обучения реализуется в Белгородской, Костромской, Кировской областях, Мордовии, Татарстане, Крыму, Адыгее, Чувашии, Камчатском крае. Там число участников программы превысило плановые показатели в три и более раза.

За пять лет службы занятости направят на обучение 230 тысяч женщин. Оно может длиться до шести месяцев. Учебу оплатит бюджет, средняя стоимость составит 46-48 тысяч рублей.

Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Соцзащита Общество Семья и дети Правительство Минтруд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил правительству заняться мостом через Лену
Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую
На "Транспортной неделе" показали макет нового плацкартного вагона
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
"Роскосмос" обещал решить вопрос с выделением американцам мест в "Союзах"