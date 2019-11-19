Москалькова одобрила поправки в законопроект о работе омбудсменов в регионах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова одобрила поправки комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений в законопроект о работе региональных уполномоченных по правам человека. Он готовится ко второму чтению.

Аппарат омбудсмена и комитет Госдумы, по словам Татьяны Москальковой, продвигает "демократическое общество на пути повышения уважения к человеку, повышения его гарантий", поэтому принимает "этот комплексный закон". "Мы очень глубоко проработали те поправки, которые в таблице и принятых, и отклоненных. У нас были с вами дискуссии на этапе подготовки, и мы полностью принимаем те поправки, которые сегодня в таблице",- заявила уполномоченный по правам человека.

Она также остановилась на требовании к безупречной репутации кандидатов на должность омбудсменов. В частности, по мнению Москальковой, они не должны пить и употреблять наркотики.

Справка "РГ"

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект, устанавливает общие принципы организации работы региональных омбудсменов. Например, в нем прописаны гарантии деятельности омбудсмена, в том числе предоставление ему органами власти и должностными лицами по его запросам необходимой информации, право безотлагательного приема руководителями и иными должностными лицами органов власти и администрациями мест принудительного содержания и другие. Региональные уполномоченные могут посещать госорганы, колонии, запрашивать информацию у компетентных органов власти.