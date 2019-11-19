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19.11.2019 15:13
Рубрика: В мире

Музей Прадо в Испании отмечает свое 200-летие

Текст: Юрий Когалов
Фото: Emilio J. Rodríguez Posada/wikipedia.org Фото: Emilio J. Rodríguez Posada/wikipedia.org
Фото: Emilio J. Rodríguez Posada/wikipedia.org

Главный музей Испании - Прадо - отмечает 200-ю годовщину с того дня, как впервые открыл свои двери для посетителей. Он считается одним из самых посещаемых в мире, ежегодно выставленными в его залах полотнами приходят полюбоваться свыше двух миллионов человек.

Но мало кто знает, что из почти 5 тысяч художников, чьи полотна и рисунки значатся в каталогах Прадо, лишь 32 были женского пола. Другой интересный факт: музей выставляет единовременно не более 7 работ (16 процентов коллекции) Диего Веласкеса, одного из мэтров испанской живописи, памятник которому расположен перед зданием картинной галереи. Впрочем, с подобной "дискриминацией" сталкиваются и другие художники. Из 7988 внесенных в каталог Прадо картин, выставлены в залах только 1290, остальные находятся в запасниках или разъезжают по всему миру, принимая участия в различных временных выставках. Чаще всего в такие "командировки" отправляется "Автопортрет" Франсиско Гойи, в настоящее время полюбоваться им могут гости Гаваны, куда картина отправилась по случаю 500-летия основания города.

Фото: iStock
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Сегодня в музее Прадо 121 зал, их общая площадь составляет более 14 тысяч квадратных метров (около двух футбольных полей).

Главное здание было спроектировано по приказу короля Карлоса III архитектором Хуаном де Вильянуэвой в 1785 году как Кабинет естественных наук. Музей в нем разместился в 1819 году при короле Фернандо VII. Сначала он назывался Королевским, затем его переименовали в Национальный музей живописи и скульптуры, свое нынешнее название - Национальный музей Прадо - он получил только с третьей попытки, а переводится оно с испанского как "луг". Хотя 200 лет назад в коллекции насчитывалось уже свыше 1500 работ (она начала формироваться еще в XVI веке под эгидой императора Карла V и пополнялась всеми испанскими монархами), для широкой публики было выставлено лишь 311 картин. Постоянно растущая коллекция и большая популярность музея вынудила ее руководство увеличить в начале 2000-х годов размеры здания за счет пристройки, выполненной по проекту архитектора Рафаэля Монео. Кстати, сейчас строятся планы по дальнейшему расширению художественной галереи (на эти цели предполагается делить несколько десятков миллионов евро).

Примечательно, за все 200 лет Прадо был закрыт лишь в период Гражданской войны (1936-1939), часть работ была тогда перенесена в подвалы, другая - в более защищенное место, третья вывезена в Швейцарию.

В мире Европа Испания
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