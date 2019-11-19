Новости

Москалькова одобрила поправки в законопроект о работе омбудсменов в регионах 19:03
В Липецке двухлетняя девочка проглотила 38 магнитов 18:55
Анкара обсудит возможность введения налога в 2% на проживание в отелях 18:54
В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену 18:52
Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" 18:50
Армен Джигарханян выписался из больницы 18:45
В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону 18:28
В Вологде приемные родители пойдут под суд за смерть ребенка 18:26
Русскому музею передадут спасенное полотно Бориса Иогансона 18:24
Петербургский "Мюзик-Холл" покажет черную комедию в стиле джаз 18:22
Опубликованы новые кадры IX эпизода "Звездных войн" - с новыми героями 18:10
Ученые разработали пластичное "суперстекло", которое крепче стали 18:08
На сочинской таможне задержали коллекцию антикварных купюр 18:05
Режиссер "Ангелов Чарли" обвинила в провале фильма мужской шовинизм 18:03
Ученые впервые подтвердили наличие воды над поверхностью Европы 18:00
Названы лучшие в мире автомобили для женщин 18:00
В Крыму морская военная полиция проведет учения против диверсантов 17:51
ООН: Миллионы детей и подростков во всем мире лишены свободы 17:51
Россия и Украина подпишут соглашение о ловле рыбы в Азовском море 17:49
Пашинян: Армения и Россия не могут действовать друг против друга 17:38
Во Франции наградили фильмы Каннского фестиваля 1939 года 17:29
В гонку электропикапов вступает Karma 17:00
Крым отправит в Сирию 5000 тонн зерна 16:47
В Пензе семьям погибших в яме с кипятком выплатят компенсацию 16:40
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 17:33
Рубрика: Общество

Медицина на экспорт

Все больше иностранцев приезжают на лечение в Россию
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
530 тысяч иностранцев приехали лечиться в Россию в первом полугодии. Это почти вдвое больше, чем год назад - 300 тысяч, и вчетверо больше, чем за тот же период 2017 года - 120 тысяч человек, рассказал журналистам замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Страна заработала на этом за полугодие 230 миллионов долларов. В 2024-м объем экспорта медуслуг должен вырасти до миллиарда долларов в год. Это предусмотрено национальным проектом "Здравоохранение".Сейчас экспортом медуслуг занимается 71 российский регион.

Фото: Pixabay
Как справиться с острой болью без помощи врачей

Порядка 60 процентов от числа иностранцев, приезжающих поправить здоровье в Россию, - жители стран Центральной Азии, еще 37 процентов - Европы. "Лидерами из европейских стран у нас являются Белоруссия, Сербия и Германия", - уточнил Салагай. Иностранцев привлекает высокая квалификация специалистов, современные методы лечения и доступные для них цены. Чаще всего в Россию едут лечиться к кардиологам, стоматологам, офтальмологам, травматологам-ортопедам, неврологам, специалистам по репродуктивной и эстетической медицине.

Как отмечают в минздраве, прием иностранных пациентов не скажется на оказании медуслуг россиянам. Более того, благодаря этому появляются новые технологии, доктора проходят дополнительное обучение. "Все, что используется для оказания медпомощи иностранцам, точно так же используется для оказания помощи российским гражданам", - говорит Салагай.

Минздрав обсуждает наиболее удобные способы въезда иностранцев в Россию для лечения с МИДом. "Министерством иностранных дел внедрена очень большая и удобная инициатива по электронным визам, и в контексте электронных виз существует очень большой потенциал для развития темы медицинского туризма", - отметил Салагай.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил правительству заняться мостом через Лену
Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую
На "Транспортной неделе" показали макет нового плацкартного вагона
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
"Роскосмос" обещал решить вопрос с выделением американцам мест в "Союзах"