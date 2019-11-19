530 тысяч иностранцев приехали лечиться в Россию в первом полугодии. Это почти вдвое больше, чем год назад - 300 тысяч, и вчетверо больше, чем за тот же период 2017 года - 120 тысяч человек, рассказал журналистам замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Страна заработала на этом за полугодие 230 миллионов долларов. В 2024-м объем экспорта медуслуг должен вырасти до миллиарда долларов в год. Это предусмотрено национальным проектом "Здравоохранение".Сейчас экспортом медуслуг занимается 71 российский регион.

Порядка 60 процентов от числа иностранцев, приезжающих поправить здоровье в Россию, - жители стран Центральной Азии, еще 37 процентов - Европы. "Лидерами из европейских стран у нас являются Белоруссия, Сербия и Германия", - уточнил Салагай. Иностранцев привлекает высокая квалификация специалистов, современные методы лечения и доступные для них цены. Чаще всего в Россию едут лечиться к кардиологам, стоматологам, офтальмологам, травматологам-ортопедам, неврологам, специалистам по репродуктивной и эстетической медицине.

Как отмечают в минздраве, прием иностранных пациентов не скажется на оказании медуслуг россиянам. Более того, благодаря этому появляются новые технологии, доктора проходят дополнительное обучение. "Все, что используется для оказания медпомощи иностранцам, точно так же используется для оказания помощи российским гражданам", - говорит Салагай.

Минздрав обсуждает наиболее удобные способы въезда иностранцев в Россию для лечения с МИДом. "Министерством иностранных дел внедрена очень большая и удобная инициатива по электронным визам, и в контексте электронных виз существует очень большой потенциал для развития темы медицинского туризма", - отметил Салагай.