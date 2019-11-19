На сколько вырастут больничные и детские пособия в 2020 году

Со следующего года вырастут размеры больничных, декретных выплат и детских пособий от Фонда социального страхования (ФСС).

За счет средств ФСС выплачиваются четыре вида пособий, связанных с материнством. Два из них зависят от среднего заработка женщины до родов ребенка - это пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Два других пособия выплачиваются в фиксированном размере - единовременное пособие при рождении ребенка и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Итак, максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит с 1 января 2020 года 322 191 рубль. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком - 27 984 рубля в месяц.

Размеры этих пособий могут быть и меньше, если в 2018 и 2019 годах женщина зарабатывала меньше 67,9 тысячи и 72 тысяч рублей в месяц соответственно (такими были предельные размеры зарплат, с которых платились взносы в ФСС).

"Потолок" пособия по беременности и родам составит 322 тысячи рублей

Если она зарабатывала больше, все равно выше указанных размеров пособия быть не могут.

Размеры единовременных пособий при рождении ребенка и пособий женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, составят 17 479 и 655 рублей соответственно.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году тоже вырастет - с 2150,68 рубля в день (или с 64,5 тысячи в месяц) в этом году до 2301,36 рубля в день (или 69 тысяч рублей в месяц).

Кстати, взять декретный отпуск и получать пособие по уходу за ребенком от ФСС могут мама и папа и даже работающие бабушки и дедушки. Каждый пятидесятый отец идет в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года вместо своей жены. Всего в прошлом году оформили такие отпуска 13,7 тысячи мужчин и 670 тысяч женщин.