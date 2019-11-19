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19.11.2019 10:18
Рубрика: Экономика

На "Транспортной неделе" показали макет нового плацкартного вагона

Текст: Евгений Гайва

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК), дочернее предприятие РЖД, представила макет нового плацкартного вагона на выставке "Транспортная неделя".

Теперь пассажирам даже на верхней полке не придется ждать, когда освободится столик. Пассажирские места снабжены индивидуальными столиками, а боковые полки также шкафчиками для личных вещей.

Новые плацкартные вагоны будут курсировать на БАМе

В вагонах есть индивидуальные шторки для каждого пассажира.

Предусмотрен также вариант вагона с расположением шкафчика посередине плацкартного отсека. За счет этого возникает перегородка между местами и индивидуальное пространство у пассажиров. В вагоне при этом по-прежнему предусмотрено 54 пассажирских места. Интерьер вагона выполнен в бежево-серых тонах.

Производит подвижной состав "Трансмашхолдинг" по контракту с ФПК в 237 миллиардов рублей. Всего будет поставлено 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет, в 2019 году - 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Экономика Транспорт Железные дороги РГ-Фото
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