Народный банк Китая выпустит золотые и серебряные памятные монеты

Набор состоит из 17 различных памятных монет: 10 золотых и 7 серебряных, каждая из которых является официальным платежным средством КНР.

На аверсе монет изображен национальный герб, который оттеняет декоративный орнамент с надписью на китайском языке "Пусть каждый год будет изобильным". Реверс украшает изображение символа года - крысы, выполненное в традиционном художественном стиле.