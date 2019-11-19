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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Народный банк Китая выпустит золотые и серебряные памятные монеты

Народный банк Китая 18 ноября выпускает набор золотых и серебряных памятных монет 2020 года. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Монету украсит изображение символа года – крысы, выполненное в традиционном художественном стиле. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Монету украсит изображение символа года – крысы, выполненное в традиционном художественном стиле. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Монету украсит изображение символа года – крысы, выполненное в традиционном художественном стиле. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Набор состоит из 17 различных памятных монет: 10 золотых и 7 серебряных, каждая из которых является официальным платежным средством КНР.

На аверсе монет изображен национальный герб, который оттеняет декоративный орнамент с надписью на китайском языке "Пусть каждый год будет изобильным". Реверс украшает изображение символа года - крысы, выполненное в традиционном художественном стиле.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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