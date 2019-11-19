Неопубликованные рассказы Шарлотты Бронте ушли с молотка за 780 тысяч евро

На торгах аукционного дома Drouot в Париже продали рукопись Шарлотты Бронте. Миниатюрную книгу, размером всего 35 на 61 миллиметр, приобрело Общество сестер Бронте за 780 тысяч евро.

L’incroyable (et minuscule) manuscrit de Charlotte Brontë « Second Series of The Young Men’s Magazines... » d’août 1830 contenant 3 écrits inédits de l’auteur vient de partir pour 780 000 € chez @Aguttes_ lors de la vente 22 des #CollectionsAristophil 🙌🏻 pic.twitter.com/vTyGGwcbR2 — Drouot (@Drouot) 18 ноября 2019 г.

"Невероятную малоформатную рукопись Шарлотты Бронте, которая датируется августом 1830 года и содержит три неопубликованных произведения автора, только что продали за 780 тысяч евро", - говорится в официальном Twitter дома Drouot.

К слову, когда будущей яркой представительнице романтизма и реализма Шарлотте Бронте было 14 лет, она вместе с братом Бренуэллом и сестрами Эмили и Энн "издала" несколько номеров под общим названием "Журналы для молодых людей". В этот номер, пятый из шести, вошли три рассказа: "Письмо лорда Чарльза Уэлсли", "Полуночная песня" и "Журнал француза (продолжение)". Миниатюрное издание имеет самодельный кожаный переплет и специальный футляр.

Теперь книга вернется на родину сестер, в деревушку Хоэрт в графстве Уэст-Йоркшир, где попадет в музей, посвященный писательницам, сообщает британское издание Yorkshire Post. Старший куратор Музея сестер Бронте Энн Динсдейл призналась изданию: "Шарлотта написала этот миниатюрный журнал для игрушечных солдатиков, с которыми играли она и ее брат и сестры. Невероятно, что мы ходим по тем же комнатам, что и они когда-то. И потому возвращение этого экземпляра домой кажется уместным".

Кстати

В 2011 году на торгах дома Sotheby's в Нью-Йорке представили особенно значимый для творчества писательницы второй выпуск журнала. Миниатюрное издание, в котором было 19 страниц, ушло с молотка за 808 тысяч евро. Рукопись включала в себя текст, которой позже вошел в знаменитый роман "Джейн Эйр": по сюжету Берта, безумная жена мистера Рочестера, поджигает гобелен в его комнате.