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19.11.2019 13:31
Рубрика: Культура

Неопубликованные рассказы Шарлотты Бронте ушли с молотка за 780 тысяч евро

Текст: Мария Воронова
На торгах аукционного дома Drouot в Париже продали рукопись Шарлотты Бронте. Миниатюрную книгу, размером всего 35 на 61 миллиметр, приобрело Общество сестер Бронте за 780 тысяч евро.

"Невероятную малоформатную рукопись Шарлотты Бронте, которая датируется августом 1830 года и содержит три неопубликованных произведения автора, только что продали за 780 тысяч евро", - говорится в официальном Twitter дома Drouot.

К слову, когда будущей яркой представительнице романтизма и реализма Шарлотте Бронте было 14 лет, она вместе с братом Бренуэллом и сестрами Эмили и Энн "издала" несколько номеров под общим названием "Журналы для молодых людей". В этот номер, пятый из шести, вошли три рассказа: "Письмо лорда Чарльза Уэлсли", "Полуночная песня" и "Журнал француза (продолжение)". Миниатюрное издание имеет самодельный кожаный переплет и специальный футляр.

Фото: OLIVIER MORIN / AFP
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Теперь книга вернется на родину сестер, в деревушку Хоэрт в графстве Уэст-Йоркшир, где попадет в музей, посвященный писательницам, сообщает британское издание Yorkshire Post. Старший куратор Музея сестер Бронте Энн Динсдейл призналась изданию: "Шарлотта написала этот миниатюрный журнал для игрушечных солдатиков, с которыми играли она и ее брат и сестры. Невероятно, что мы ходим по тем же комнатам, что и они когда-то. И потому возвращение этого экземпляра домой кажется уместным".

Кстати

В 2011 году на торгах дома Sotheby's в Нью-Йорке представили особенно значимый для творчества писательницы второй выпуск журнала. Миниатюрное издание, в котором было 19 страниц, ушло с молотка за 808 тысяч евро. Рукопись включала в себя текст, которой позже вошел в знаменитый роман "Джейн Эйр": по сюжету Берта, безумная жена мистера Рочестера, поджигает гобелен в его комнате.

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