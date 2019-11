Неопубликованные рассказы Шарлотты Бронте ушли с молотка за 780 тысяч евро

L’incroyable (et minuscule) manuscrit de Charlotte Brontë « Second Series of The Young Men’s Magazines... » d’août 1830 contenant 3 écrits inédits de l’auteur vient de partir pour 780 000 € chez @Aguttes_ lors de la vente 22 des #CollectionsAristophil 🙌🏻 pic.twitter.com/vTyGGwcbR2