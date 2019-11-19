Новый бюджет поправили в пользу повышения качества жизни в РФ

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующие три года. Депутаты среди прочего одобрили поправки, которые серьезно облегчат жизнь российским регионам, а значит и их жителям. Теперь у субъектов РФ появится больше средств, чтобы, например, строить дороги и способствовать созданию новых рабочих мест.

Документ сверстан с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Существенную долю по-прежнему будут составлять расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность. Приоритетом расходов в ближайшие три года станут национальные проекты - на них будет выделено около семи триллионов рублей. При этом финансирование ключевых направлений будет ежегодно расти - с 1,982 триллиона в 2020 году до 2,692 триллиона в 2022 году.

Бюджет сбалансирован и "застрахован от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти", подчеркнул первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что ключевые поправки, подготовленные депутатами ко второму чтению, касаются поддержки регионов. Так, установлено, что в 2020-2024 годах субъекты РФ будут ежегодно платить только 5% от суммы задолженности по бюджетным кредитам. Однако есть условие: высвободившиеся средства они должны направить на реализацию инвестпроектов на своих территориях.

"То есть регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям", - пояснил спикер.

Он добавил, что последние, в свою очередь, дадут новые рабочие места. В конечном итоге это приведет к повышению уровня жизни людей. По оценкам депутата, в следующие пять лет таким образом высвободится более 440 миллиардов рублей, которыми смогут распорядиться регионы.

Володин также обратил внимание, что в этом году впервые уже ко второму чтению бюджета распределены практически все межбюджетные трансферты на следующий год. "Так что регионы смогут, не откладывая, начать формирование своих бюджетов", - подчеркнул глава нижней палаты парламента.

Раньше этот процесс происходил не раньше начала следующего года. В результате регионы получали средства во второй половине года и могли начать реализацию нацпроектов только ближе к сентябрю. Спикер Госдумы не раз поднимал эту тему еще до рассмотрения нового бюджета. И депутатам удалось договориться с правительством, что ситуация изменится.

Силуанов в ходе заседания заверил, что правительство намерено обеспечить получение средств регионами уже в январе 2020 года. И региональные власти сразу же смогут заключать контракты в рамках реализации ключевых для страны проектов. Кроме того, правительство также намерено обеспечить поступление средств в муниципалитеты.

"Это серьезный прогресс в области не только повышения эффективности расходования бюджетных средств, но и межбюджетных отношений, отношений в рамках субъекта и муниципалитета", - резюмировал глава нижней палаты.

Наряду с "инвестиционным кодексом", правительственным пакетом законопроектов о защите капиталовложений, этот подход может решить поставленную президентом задачу по ускорению роста экономики до темпов выше среднемировых, уверен парламентарий.

В свою очередь Володин подчеркнул, что поправками ко второму чтению решается ряд конкретных вопросов, улучшающих качество жизни людей. В частности, 46,5 миллиона рублей ежегодно в 2020-2022 годах предлагается направлять на поддержку издания печатной продукции для инвалидов по зрению. Кроме того, расширяется список редких заболеваний, для которых на приобретение дорогостоящих препаратов выделяются федеральные трансферты по 2 миллиарда рублей ежегодно.

В рамках второго чтения депутаты в целом перераспределили 750,5 миллиарда рублей. Как отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в основном это связано с реализацией нацпроектов.