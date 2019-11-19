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19.11.2019 17:51
Рубрика: В мире

ООН: Миллионы детей и подростков во всем мире лишены свободы

Текст: Юрий Ершов

Около 7 миллионов несовершеннолетних по всему миру живут в заключении или иным способом лишены свободы. Они содержатся в разного рода закрытых заведениях - тюрьмах, лагерях для беженцев, под полицейским надзором, домах для людей с ограниченными возможностями и других подобных учреждениях. Таков, пишет немецкий еженедельник Der Spiegel, результат исследования, проведенного экспертами ООН.

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Представленные данные - приблизительные, предупреждают авторы документа. На самом деле это число может оказаться гораздо большим.

Как следует из документа, ежегодно под арест попадают около 410 тысяч несовершеннолетних до 18 лет, один миллион находится под надзором полиции, 330 тысяч мальчиков и девочек из числа мигрантов ежегодно подвергаются задержаниям. Одновременно, около 5,4 миллиона малолетних по всему миру проживают в закрытых учреждениях.

По мнению авторов исследования, число лишенных свободы мальчиков и девочек, страдающих от психических заболеваний, может увеличиться в ближайшие годы в десять раз, а умирают они гораздо раньше, чем их ровесники, которые живут на свободе.

Причиной сложившейся ситуации исследователи считают излишнюю криминализацию среди детей и недостаточную государственную поддержку семьям во всем мире.

В мире США Общество Семья и дети Международные организации ООН
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