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19.11.2019 07:07
Рубрика: Спорт

Овечкин не пожалел "уток"

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Анахаймв" забросил 15-ю шайбу в сезоне, а его команда победила - 5:2.

Фото: Крис Бэрри/ РИА Новости
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" принимал "Анхайм". В стартовом периоде хозяева открыли счет уже на 50-й секунде. Первый гол в сезоне записал за свой счет Ричард Паник. Во втором периоде свое веское слово сказал Александр Овечкин. Играя в большинстве, партнеры вывели на бросок своего лидера, и Овечкин в касание поразил ворота. Голевой передачей отметился Евгений Кузнецов.

Закрепил успех "Вашингтона" Чендлер Стивенсон. В третьем периоде Якуб Врана сделал счет 4:0, после чего "Вашингтон" немного расслабился. Сэм Стил и Николя Делорье сумели немного сократить разницу в счете, но Том Уилсон установил окончательный счет в матче.

Для Овечкина этот гол стал 15-м в сезоне и 254-м в карьере, забитым в большинстве в карьере. По этому показателю он занимает четвертое место в НХЛ, всего на одну шайбу отставая от финского форварда Теему Селянне.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин
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