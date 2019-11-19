Пашинян прокомментировал поражение сборной Армении по футболу

Недавнее поражение сборной Армении по футболу в матче с итальянцами в рамках отборочного турнира к Евро-2020 стало тяжелым для страны. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Конечно, это очень тяжелый провал, потому что в этом году у нас был шанс что-то сделать, но, к сожалению, этого не получилось. Теперь нужно делать кое-какие выводы", - заявил Пашинян на встрече с российскими журналистами.

Премьер также напомнил, что ранее в своем стратегическом плане по развитию Армении до 2050 года он поставил задачу добиться победы сборной страны по футболу в чемпионате Европы или мира.

Напомним, что 18 ноября в рамках отборочного турнира к Евро-2020 армянская сборная по футболу уступила команде Италии со счетом 9:1. Это поражение стало крупнейшим в истории независимой Армении.