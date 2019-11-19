Пассажирам представлен новый плацкартный вагон

Через несколько лет пассажирам плацкартных вагонов, путешествующим на верхней полке, не придется ожидать, пока освободится столик у соседей снизу - у них появятся свои столики. Они смогут отгородиться от суеты вагона индивидуальной шторкой, а вещи сложить в свой шкафчик. Да и в целом индивидуального пространства в плацкартных вагонах станет больше.

Макет новых плацкартных вагонов представлен на выставке "Транспортная неделя". Стоимость проезда в них будет не выше, чем в обычных, сказал журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.

Это будут уже не переделанные вагоны прежнего образца, а абсолютно новые. Запустить их в производство планируют в 2023 году. На выставке показаны первые концепты таких вагонов, будут еще и другие.

Пространство в вагонах будет организовано по принципу заменяемых модулей. Одно из новшеств - шкафчик в центре плацкартного отсека. Он делит плацкарт на две зоны, то есть у каждого пассажира становится больше индивидуального пространства.

Может быть, кто-то, напротив, любит, чтобы было больше свободного места - для них рассматривается вариант без шкафчика. А вот индивидуальные шторки, которые можно закрывать вдоль полки на ночь, уже показывали раньше, и они будут во всех новых вагонах.

При этом в вагоне по-прежнему предусмотрено 54 пассажирских места. Интерьер выполнен в бежево-серых тонах.

Более половины всех железнодорожных билетов продаются в плацкарт. С повышением комфортности спрос на них растет. Новые вагоны по контракту будет выпускать "Трансмашхолдинг".

В течение 7 лет планируется поставить 3730 вагонов.