Пассажирам представлен новый плацкартный вагон

Макет новых плацкартных вагонов представлен на выставке "Транспортная неделя". Стоимость проезда в них будет не выше, чем в обычных, сказал журналистам гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов.
Это будут уже не переделанные вагоны прежнего образца, а абсолютно новые. Запустить их в производство планируют в 2023 году. На выставке показаны первые концепты таких вагонов, будут еще и другие.
Пространство в вагонах будет организовано по принципу заменяемых модулей. Одно из новшеств - шкафчик в центре плацкартного отсека. Он делит плацкарт на две зоны, то есть у каждого пассажира становится больше индивидуального пространства.
Может быть, кто-то, напротив, любит, чтобы было больше свободного места - для них рассматривается вариант без шкафчика. А вот индивидуальные шторки, которые можно закрывать вдоль полки на ночь, уже показывали раньше, и они будут во всех новых вагонах.
При этом в вагоне по-прежнему предусмотрено 54 пассажирских места. Интерьер выполнен в бежево-серых тонах.
Более половины всех железнодорожных билетов продаются в плацкарт. С повышением комфортности спрос на них растет. Новые вагоны по контракту будет выпускать "Трансмашхолдинг".
В течение 7 лет планируется поставить 3730 вагонов.