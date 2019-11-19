Песков рассказал о документе по итогам саммита "нормандской четверки"

По итогам саммита "нормандской четверки" может быть согласован документ, но пока рано говорить, какой именно. Об этом заявили в Кремле.

"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что подписываются обычно документы, которые носят обязывающий характер или его элементы.

"Согласование продолжается некого текста, а что будет за документ - это еще предстоит определить", - заключил Песков.