Победители международных школьных олимпиад получили миллионные премии

Фонд "Талант и успех" выплатил премии президента РФ ребятам-победителям международных олимпиад по школьным общеобразовательным предметам. Премии также получили наставники, их подготовившие. Общая сумма выплат составила 59,6 миллиона рублей.

Премия за золотую медаль составила один миллион, за серебряную - 500 тысяч, за бронзовую - 400 тысяч. Всего награду получили 37 победителей и призеров международных олимпиад. 22 миллиона рублей было выплачено за 22 золотые медали, 7 миллионов - за 14 серебряных, 0,8 миллиона - за две бронзовые.

Также премии получили 29 национальных тренеров, готовящих членов сборных России к олимпиадам.

Эти средства школьники смогут потратить на оплату образования и участие в профильных конференциях, издание собственных печатных материалов, покупку техники, подписки на образовательные ресурсы и программное обеспечение.