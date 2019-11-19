Каждый день таксисты обязаны проходить предрейсовый медицинский осмотр. Однако, как выяснила "РГ", таксопарков в городе, соблюдающих эту норму, - по пальцам пересчитать. Почему перевозчики практически поголовно нарушают закон и можно ли решить эту проблему?

...Юсуф С. работает в Москве на такси уже больше десяти лет. И каждый день, выходя на линию, первым делом проверяет, при себе ли путевой лист. Это главный документ, который у него спросят на дороге при любой проверке. Заверен он печатями и подписями врача и механика - людей, которые тем самым гарантируют, что водитель сел за руль здоровый и трезвый, а автомобиль у него полностью исправен. "На самом деле все эти десять лет никто ничего не проверяет, - рассказывает Юсуф. - Если бы я делал все по правилам, то в год платил бы за это 40 тысяч рублей. С моими доходами не могу позволить себе такие расходы. Таксопарки тоже тратиться не хотят. Поэтому нам просто выдают путевые листы заранее заполненными".

Врач и механик могут быть как штатными работниками таксопарка, так и работать на выезде - например, приезжать на осмотры на несколько часов, а потом работать в другом месте. Но лицензия на этот вид деятельности у них обязана быть. Если компания маленькая, водители могут проверяться в таксопарке покрупнее, заранее заключив договор. Еще один вариант - обратиться в специальную контору, где ИП и небольшие фирмы могут получить те же услуги. В Москве таких фирм несколько десятков, все они пользуются бешеной популярностью. Пробую позвонить в одну из них, узнать, можно ли получить путевой лист. "Заключаете договор, приобретаете путевые листы, медик и механик ставят печати и подписи на месяц вперед, все журналы учета тоже будут заполнены. Будет видимость, что вы регулярно каждое утро приезжаете на осмотр. Реально ехать никуда не нужно", - без стеснения детально отвечает на вопрос оператор сайта razreshenie-na-taksi.ru. Цена, что называется, вполне доступная - за годовой договор 10 тысяч рублей. Это оптом. Напомню, реальная услуга стоила бы раза в четыре дороже. Звоню еще в одну контору, представляюсь индивидуальным предпринимателем. Тут продажа в розницу - 50 рублей за один путевой лист. Спрашиваю: можно не ехать лично, а получать документы по почте? "Приезжайте, поговорим", - осторожно отвечают на сайте putevye-listy.ru, намекая, что не проблема. Итог и других звонков оказался примерно одинаковым: прямо или косвенно на другом конце провода говорили, что листы можно получить, даже не засветившись на приеме у врача.

Эксперты оказались в курсе этой ситуации. Они уверены, что давно устарел сам принцип выдачи этих документов и отрасль нуждается в серьезных переменах. "У нас совершенно архаичный порядок получения путевых листов, унаследованный от СССР. Пора признать, что этот рынок никак не контролируется. Все эти листы со штампами - филькины грамоты в наш век цифровых технологий", - считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. "Выдача путевых листов превратилась в прибыльный криминальный бизнес - не только в Москве, но и по всей стране. Тех, кто реально проходит все проверочные процедуры, единицы", - рассказал "РГ" глава транспортного комитета Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

Заключаете договор, приобретаете путевые листы, медик и механик ставят печати и подписи на месяц вперед. И ехать никуда не надо

Отчаявшись найти хоть кого-нибудь, кто действительно проводит осмотры, как того требует закон, решаю позвонить агрегаторам. Путевые листы совсем не их забота- но должны же они думать о безопасности пассажиров! "Нам остается только надеяться, что перевозчики ответственно относятся к своей работе и регулярно проходят все проверки", - ответили "РГ" в пресс-службе агрегатора "Везет". Еще десяток звонков - и, кажется, успех! В одной из фирм сообщили, что проводят осмотры строго по закону, и пригласили на экскурсию в одно из отделений в подмосковной Балашихе. Что ж, едем смотреть. Услуги предоставляет компания "Добрый путь", используя в качестве посредника сервис Med point 24. В кабинете осмотра небольшая очередь из таксистов, врача нет. А где же медик? "Личное присутствие врача не обязательно, он осматривает водителя дистанционно, с помощью камеры", - говорит гендиректор фирмы Светлана Розова. За компьютер, подключенный к системе, садится таксист Олег Леонов. После ввода личных данных ему измеряют давление. Потом программа просит подышать в алкотестер. Последний этап - комплекс вопросов с выбором ответа. Если у водителя болит голова, сердце или даже зуб, то можно нажать на соответствующую клавишу. Вердикт: к рейсу не допущен, слишком высокое давление. "Действительно, плоховато себя чувствую, пожалуй, на линию не выйду, отдохну денек", - принимает решение Леонов. У других водителей, прошедших следом за ним осмотр, оказалось все в порядке. Аппарат выдал им небольшой талон, напоминающий старый автобусный билет. На нем - время прохождения осмотра и имя выдавшего его врача. Вот его и вклеивают таксисты в свой путевой лист. Такой осмотр в Москве и области можно пройти в 24 пунктах.

Преимущества дистанционного метода очевидны - можно выбрать ближайший пункт и сэкономить время. Но насколько законен такой осмотр? В "Яндекс.Такси", где недавно его тоже начали применять, это пилотный проект, работающий в тестовом режиме. Участие в нем для водителей - дело сугубо добровольное. "Законом такая форма получения путевого листа не предусмотрена, наши водители за участие в проекте получают бонусы. В сентябре подобный осмотр в столице прошли уже более 3,5 тысячи таксистов", - говорят в пресс-службе компании. Чтобы технология заработала в полной мере, нужно как можно скорее ввести электронные путевые листы, уверены в "Яндексе". После оформления такой документ отправляется в облачное хранилище, и сотрудники ГИБДД легко могут проверить его по электронной базе. Для водителей это серьезная экономия времени, а для АЗС, где дислоцируются пункты, - дополнительное привлечение клиентуры.

Богдан Коношенко тоже поддерживает дистанционные осмотры: "В стране принят закон о телемедицине - дистанционно можно руководить даже операциями. Почему же тогда нельзя пройти на расстоянии медицинский медосмотр? Получается, что все, кто использует его сейчас в такой форме, нарушают закон". А технический контроль, по словам эксперта, стоит вообще отменить. Ведь норма принималась тогда, когда на дорогах были только "волги" и "жигули" с их частыми поломками. Современные же машины не такие капризные, им столько внимания им и не требуется.

Найти же таксопарк, где до сих пор держат в штате медика, реально каждый день проверяющего водителей, оказалось крайне непросто. Я, в частности, обнаружил лишь один - "Таксовичкоф". По словам операционного директора Ильи Байко, у них таксисты каждый день за 15-20 минут до рейса проходят в кабинет медика, и он лично проводит все проверки. Далее машину осматривает механик. После окончания смены следует еще один круг проверок, и лишь после этого водитель сдает машину и ключи. Правда, убедиться самим, так ли это, корреспондентам "РГ" не удалось - поприсутствовать на самой проверке нам не разрешили.

Проверка на алкотестере - обязательная составляющая медосмотра. Фото: Егор Просвирников

Кстати

За первые 10 месяцев 2019 года в Москве произошло 968 ДТП с участием такси, или на 43% больше, чем за тот же период прошлого года. В них погибли 20 человек. Причем практически в каждом седьмом случае водитель такси был в состоянии алкогольного опьянения. Так, в начале этого месяца в столице нетрезвый таксист не справился с управлением и снес припаркованные у дороги автомобили. Он пытался скрыться, но был задержан проезжавшими мимо росгвардейцами. А всего неделю назад в районе Орехового бульвара у таксиста прямо за рулем случился приступ эпилепсии. Потеряв контроль над машиной, он врезался сразу в пять авто. Пассажир, к счастью, отделался легкими царапинами, а самому водителю еще до приезда "скорой" первую помощь оказали очевидцы. При нормальной организации предрейсовых медосмотров этих случаев могло бы и не произойти.