Подполковнику армии США предлагали возглавить минобороны Украины

Подполковник американской армии Александер Виндман мог возглавить минобороны Украины. Об этом сам он заявил в ходе слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, где Виндман проходит в качестве свидетеля по делу.

По словам самого военного, к нему с таким предложением обращался экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк и это предложение было сделано неоднократно.

"Каждый раз я отказывался, - передает РИА Новости выступление Виндмана в ходе слушаний. - Это было бы большой честью, но я американец. Я приехал сюда в младенческом возрасте. Я сразу отказался от этих предложений и не рассматривал их... Вообще вся эта идея, скорее, комична".

Пока ни в Вашингтоне, ни в Киеве никто не решился опровергнуть или подтвердить заявления Виндмана.