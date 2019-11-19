Получение гражданства РФ для иностранных родителей россиян упростят

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, разрешающую получать в упрощенном порядке российское гражданство иностранным родителям взрослых россиян.

"Предлагаемый законопроект позволит получать в упрощенном порядке российское гражданство тем гражданам, у кого в России есть совершеннолетние дееспособные дети, - пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Сегодня по такому основанию могут получать в упрощенном порядке российское гражданство только нетрудоспособные родители. По статистике, число людей, получающих российское гражданство по этому основанию, растет. В 2017 году воспользовались данной нормой для получения российского гражданства 7,3 тысячи иностранных граждан. В 2018 году - 8,2 тысячи человек. За шесть месяцев этого года гражданство России по тому основанию получили 4,4 тысячи человек.

Теперь предлагается исключить такое обязательное условие, как нетрудоспособность, для соискателей российского гражданства. Предлагаемые изменения позволят привлечь в нашу экономику дополнительные трудовые ресурсы за счет людей, имеющих в России взрослых детей и поддерживающих со своей семьей отношения".