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Рубрика: Власть

Посол РФ: Россия выступает за восстановление и сохранение диалога с США

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов. Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости

Москва выступает за восстановление и сохранение диалога с Белым домом, госдепартаментом и другими правительственными институтами США, а также конгрессом и экспертным сообществом. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в понедельник в Вильсоновском центре.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Российский дипломат подчеркнул, что нормализация отношений РФ и США служит интересам всего мирового сообщества. По словам Антонова, Москва и Вашингтон как постоянные члены СБ ООН и крупнейшие ядерные державы несут особую ответственность за решение международных проблем.

Есть широкий круг вопросов, требующих конструктивного сотрудничества двух стран для их успешного разрешения, заявил посол. "Среди них вопросы стратегической стабильности, борьба с глобальным терроризмом, нераспространение оружия массового уничтожения, разрешение региональных конфликтов, исследование космоса, развитие экономических связей и культурных контактов", - цитирует РИА Новости Антонова.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что действия США ведут к углублению кризиса в сфере контроля над вооружениями. Речь идет о решении Соединенных Штатов вслед за выходом из договора о противоракетной обороне разрушить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам главы МИД, под вопросом оказалась и судьба договора о стратегических наступательных вооружениях. Кроме того, США отказываются ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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