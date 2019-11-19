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19.11.2019 19:00
Рубрика: Экономика

Нужно ли себя ограничивать

Предлагается запретить отключать должникам коммунальные услуги
Текст: Ольга Игнатова
В Госдуме предлагают законодательно запретить отключать должников от коммунальных услуг.
С перекрытием воды должники еще смиряются, но с отключением канализации - нет. Фото: Photoxpress С перекрытием воды должники еще смиряются, но с отключением канализации - нет. Фото: Photoxpress
С перекрытием воды должники еще смиряются, но с отключением канализации - нет. Фото: Photoxpress

По данным Минстроя, россияне накопили долгов более чем на триллион рублей. В ведомстве считают, что виной всему низкая культура потребления ресурсов. Мы сначала бесконтрольно льем воду или зажигаем в квартире все без исключения лампочки, а затем ужасаемся пришедшим счетам. И откладываем их "на потом". Ресурсники и управляющие компании, в свою очередь, возмущаются и начинают применять к гражданам меры воздействия. В суды обращаются не часто, потому что по закону можно признать только накопившийся за три последних года долг. Идут по другому пути: ставят заглушки, которые ограничивают подачу горячей воды в краны и холодной в канализацию.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Долги за коммунальные ресурсы и услуги достигли 1,3 триллиона рублей

Депутат Алексей Куринный считает, что в Жилищном кодексе нужно четко прописать запрет на ограничение предоставления коммунальной услуги по отоплению (газоснабжению - в случае использования газа для отопления), а в многоквартирных домах - услуг холодного водоснабжения и водоотведения в случае их неполной оплаты потребителем.

"Я также считаю, что нельзя ограничивать услугу водоотведения (канализации), так как от этого страдают законопослушные соседи, исправно вносящие платежи, - подчеркивает глава Комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. - Что касается других услуг, то их предоставление регламентируется специальными правилами, утвержденными правительством. У нас и так нельзя за долги отключить отопление и холодную воду. Ограничить их подачу можно лишь в случае аварии и устранения ее последствий".

По мнению исполнительного директора "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, ограничение подачи ресурсов мера хоть и непопулярная, но действенная. Там, где должников отключают быстро, и неплатежей почти нет. Речь идет об электроснабжении или телефонной связи. Месяц не заплатишь, останешься без света и телефона. "У нас в России две категории злостных неплательщиков - это асоциальные элементы и богатые люди, покупающие инвестиционные квартиры. Почему другие граждане за них должны платить?" - задается вопросом эксперт. И добавляет, что, безусловно, происходят разные ситуации, и долги накапливаются не только из-за несознательности, а потому что, например, работа "кончилась", кормилец умер, кто-то в семье заболел и все деньги уходят на лечение…

Не платят две категории - опустившиеся люди и владельцы "инвестиционных" квартир

"В сложных жизненных ситуациях всегда можно обратиться к поставщику услуг или в свою управляющую компанию, написать заявление с просьбой о реструктуризации долга и получить рассрочку. А в отдельных случаях даже и субсидию от местных властей, которая покроет долг", - объясняет Галина Хованская.

А вот доцент кафедры государственного и муниципального управления Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Алексей Яшкин предлагает создать единый рейтинг плательщиков коммунальных услуг, в котором люди, ответственно подходящие к оплате ЖКУ, получали бы максимальный балл и в случае возникновения задолженности имели бы больший запас времени до ограничения подачи коммунальных услуг. А систематически нарушающие финансовую дисциплину получали бы меньшую отсрочку или переводились на условия: сначала деньги - потом услуги.

С перекрытием воды должники еще смиряются, но с отключением канализации - нет.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика ЖКХ
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