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19.11.2019 20:55
Рубрика: Власть

Кому писал коллектор

Приставы смогут запрашивать информацию у владельцев мессенджеров и соцсетей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
Министерство юстиции России подготовило законопроект, расширяющий полномочия судебных приставов при выявлении коллекторов-нарушителей.
Фото: iStoсk Фото: iStoсk
Фото: iStoсk

В ходе проведения административных расследований ведомство сможет получать информацию из бюро кредитных историй, у сотовых операторов, а также от организаторов распространения информации в интернете. Под последними понимаются и социальные сети, и мессенджеры, и любые сайты, где есть возможность обмена сообщениями. Например, те же форумы в Сети.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Если коллектор начнет писать гадости на форумах или забрасывать должника непристойными картинками в мессенджере, судебные приставы смогут получить необходимые доказательства.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят защитить права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности, а также создадут дополнительные условия для обеспечения принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения", - поясняют в минюсте.

Как рассказывают эксперты, сегодня в ходе проведения административных расследований в отношении коллекторов приставы часто сталкиваются с проблемами сбора информации. Где-то ее предоставляют, где-то нет. Между тем наиболее распространенные нарушения коллекторов - слишком навязчивые сообщения должникам всеми возможными способами, звонки, SMS, грозные послания в соцсетях и прочее. Между тем закон строго ограничивает порядок общения с должниками, коллекторы вправе договариваться, но доставать людей не вправе.

С 2017 года надзором за деятельностью коллекторов занимается Федеральная служба судебных приставов.

Ни сотовый оператор, ни бюро кредитной истории не смогут промолчать на запрос пристава

"Полагаю, что в настоящее время на рынке так называемых цивилизованных коллекторов порядок наведен, - считает советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов. - Компании действуют в соответствии с текущим регулированием, надлежащий контроль за их деятельностью осуществляется. Что касается вопроса о деятельности так называемых черных коллекторов, то их деятельность в настоящее время может быть охарактеризована как криминальная".

Поэтому, по его мнению, сейчас самый важный вопрос - как обеспечить оперативный и неотвратимый механизм привлечения к ответственности коллектора, который действует вне рамок регулирования данной деятельности, то есть коллектора-нелегала.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В свою очередь вице-президент Федерального союза адвокатов России Алексей Иванов считает, что говорить о наведении полного порядка в коллекторской деятельности не приходится.

"Однако ситуация с коллекторами стала спокойнее и такого массового количества жалоб на них в настоящее время нет, - говорит Алексей Иванов. - Проект минюста я считаю позитивным".

Поддержал инициативу и адвокат Артем Кофанов. "Самая распространенная проблема с коллекторами - это бесконтрольные звонки с незарегистрированных сим-карт, - говорит он. - Если приставы смогут эффективно контролировать подобные злоупотребления путем взаимодействия с операторами связи, то есть надежда, что личная жизнь и спокойствие граждан будут эффективнее защищены".

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