Продажу смартфонов и компьютеров без российского софта запретят

Речь также идет о компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Обязательное условие, связанное с предустановкой софта, вводится для продажи таких технически сложных товаров. Их точный перечень, а также порядок установки программ и какой софт будет "обязательным", определит кабмин.

Правительство поддержало законопроект. Его принятие "будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий".

В пояснительной записке также говорится, что новшество обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний. Это, по мнению авторов, позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля следующего года.

Один из авторов законопроекта, депутат Олег Николаев объяснил, что его принятие нужно для того, чтобы человек, покупая сложное техническое средство, не тратил время на поиск отечественного ПО. Обычно на тех же смартфонах предустановлены, как правило, программы от зарубежных производителей. О наличии российских аналогов человек обычно не знает. А тут он сможет выбирать - при желании, установит зарубежный софт.

В КПРФ заметили, что формулировка и Windows позволяет поменять на некий отечественный аналог, который по решению правительства будет более надежным.

Прежде всего речь пойдет о государственных программах, считает автор.

- Это, прежде всего, госуслуги, - пояснил Олег Николаев, - и я бы сегодня, обсуждая этот законопроект, оперировал именно теми цифровыми сервисами и инструментами, над которыми работает государство и предлагает для использования широчайшего круга пользователей. Речь идет о сервисах, которые "облегчат в последующем жизнь населения" и позволят ему "реализовать повседневные нужды" - оплатить услуги, налоги, пошлины.