Путин сделал больше грантов для талантливых студентов

Глава государства подписал указ о дополнительных мерах господдержки лиц, проявивших выдающиеся способности.

С первого сентября 2020 года количество грантов президента увеличивается до 6500.

С 2020/2021 учебного года они предоставляются студентам, проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере, в том числе в области искусств и спорта, в размере 20 тысяч рублей ежемесячно в течение срока обучения при условии ежегодного подтверждения права на получение гранта.

Пять тысяч грантов предоставляются обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена, бакалавриата и специалитета, 1,5 тысячи - по программам магистратуры.