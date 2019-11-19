Ассоциация юристов проведет правовой диктант

Новости

В Волгограде грузовик протаранил более десяти машин 20:43
В Москве стартовал фестиваль японского кино 20:40
На Тверском бульваре покажут историю благоустройства Москвы 20:34
В частном доме под Тамбовом обнаружены тела трех человек 20:29
Глава МИД ФРГ призвал сохранить транзит российского газа через Украину 20:28
МИД РФ осудил намерение США восстановить санкции против объекта в Фордо 20:13
СК опубликовал видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе 20:07
СК проверит частную клинику, где скончалась пациентка 20:04
Пашинян прокомментировал поражение сборной Армении по футболу 19:54
Вышел новый трейлер мюзикла "Кошки". Да, это все еще выглядит странно 19:45
"Газпром" объявил, что обе нитки "Турецкого потока" заполнены газом 19:33
Сбербанк вернет Яндексу "золотую акцию" за 1 евро 19:17
Москалькова одобрила поправки в законопроект о работе омбудсменов в регионах 19:03
В Липецке двухлетняя девочка проглотила 38 магнитов 18:55
Анкара обсудит возможность введения налога в 2% на проживание в отелях 18:54
В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену 18:52
Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" 18:50
Армен Джигарханян выписался из больницы 18:45
В Краснодаре открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону 18:28
В Вологде приемные родители пойдут под суд за смерть ребенка 18:26
Русскому музею передадут спасенное полотно Бориса Иогансона 18:24
Петербургский "Мюзик-Холл" покажет черную комедию в стиле джаз 18:22
Опубликованы новые кадры IX эпизода "Звездных войн" - с новыми героями 18:10
Ученые разработали пластичное "суперстекло", которое крепче стали 18:08
На сочинской таможне задержали коллекцию антикварных купюр 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 20:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Буква закона

Ассоциация юристов проведет правовой диктант
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)
Любой гражданин страны сможет проверить, а заодно освежить свои юридические знания, не выходя из дома. Сделать это можно будет в любое удобное время в течение недели с 3 по 10 декабря в ходе третьего Всероссийского юридического диктанта.

Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте http://юрдиктант.рф/. Сейчас на нем доступна общая информация, задания появятся в момент старта акции. Участникам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут. А 6 декабря в 12.00 (по местному времени) во всех регионах страны откроются площадки для очного написания диктанта. В Москве местом проведения очного этапа выступит Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Это традиция.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости www.ria.ru
В 2019 году экономический диктант писали во всех субъектах РФ

"Правовой диктант с одной стороны образовательный проект, направленный на популяризацию правовых знаний, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Поэтому мы приглашаем к участию не только юристов, но абсолютно всех граждан. Сегодня каждый человек должен обладать определенным набором правовых знаний".

С другой стороны, диктант, по его словам, масштабное исследование, позволяющее выяснить уровень правовой культуры, выявить проблемные зоны.

"Мы получаем наглядную картину, как наше общество владеет правовыми знаниями, в каких областях существуют пробелы и т.п., - говорит Владимир Груздев. - Результаты исследования помогают нам в выстраивании работы прежде всего по правовому просвещению, но также полученная информация может быть использована для совершенствования законодательства".

Написать диктант онлайн можно будет в течение недели с 3 по 10 декабря на сайте юрдиктант.рф

Одним из соорганизаторов правового диктанта выступает "РГ". Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Популярность диктанта растет, и это приятно всем, кому небезразлична правовая культура. В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, в 2018-м это число утроилось и составило 165 тысяч участников. Показатели прошлого года: лучше всего законы знают чиновники. На втором месте идут военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Власть Право Общество Образование "Российская газета" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил правительству заняться мостом через Лену
Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую
На "Транспортной неделе" показали макет нового плацкартного вагона
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
"Роскосмос" обещал решить вопрос с выделением американцам мест в "Союзах"