Ассоциация юристов проведет правовой диктант

Любой гражданин страны сможет проверить, а заодно освежить свои юридические знания, не выходя из дома. Сделать это можно будет в любое удобное время в течение недели с 3 по 10 декабря в ходе третьего Всероссийского юридического диктанта.

Протестировать свою правовую грамотность можно будет на сайте http://юрдиктант.рф/. Сейчас на нем доступна общая информация, задания появятся в момент старта акции. Участникам будет предложено в формате теста ответить на 40 вопросов за 60 минут. А 6 декабря в 12.00 (по местному времени) во всех регионах страны откроются площадки для очного написания диктанта. В Москве местом проведения очного этапа выступит Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Это традиция.

"Правовой диктант с одной стороны образовательный проект, направленный на популяризацию правовых знаний, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Поэтому мы приглашаем к участию не только юристов, но абсолютно всех граждан. Сегодня каждый человек должен обладать определенным набором правовых знаний".

С другой стороны, диктант, по его словам, масштабное исследование, позволяющее выяснить уровень правовой культуры, выявить проблемные зоны.

"Мы получаем наглядную картину, как наше общество владеет правовыми знаниями, в каких областях существуют пробелы и т.п., - говорит Владимир Груздев. - Результаты исследования помогают нам в выстраивании работы прежде всего по правовому просвещению, но также полученная информация может быть использована для совершенствования законодательства".

Написать диктант онлайн можно будет в течение недели с 3 по 10 декабря на сайте юрдиктант.рф

Одним из соорганизаторов правового диктанта выступает "РГ". Каждый участник диктанта получит сертификат с результатом прохождения теста. После завершения акции на сайте откроется доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам.

Популярность диктанта растет, и это приятно всем, кому небезразлична правовая культура. В 2017 году диктант написали 55 тысяч человек, в 2018-м это число утроилось и составило 165 тысяч участников. Показатели прошлого года: лучше всего законы знают чиновники. На втором месте идут военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.