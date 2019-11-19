Первых посетителей принял в минувшее воскресенье Дворец водных видов спорта в "Лужниках". В новом комплексе открылись не только уникальные бассейны, но и аквапарк с горками, аттракционами и огромной спа-зоной. Насладились водными процедурами и корреспонденты "РГ".

Надеть браслеты!

На входе, как положено, получили браслеты с чипами. Они фиксируют время, проведенное в комплексе, а также открывают турникеты в разные зоны - плавательный сектор, аквапарк, термы и фитнес. А еще это ключ от шкафчиков для хранения одежды и вещей. Очень удобно - не надо запоминать пароль.

Принимаешь душ - и вперед, к бассейнам! Их три - два 25-метровых и один настоящий олимпийский, с 50-метровыми дорожками. Ширина дорожки 2,5 метра, всего их 10. Одновременно здесь могут плавать 120 человек - по 12 на дорожке. Пора, пожалуй, и окунуться. Прыгаем. Вода теплая, но пока еще освежающая. "Стараемся поддерживать наиболее комфортную для людей температуру воды - в среднем 27,3 градуса", - говорит руководитель службы инструкторов аквакомплекса Николай Антанкин.

Перед пловцами на стене установлено специальное интерактивное табло. На нем в онлайн-режиме данные о температуре воды и воздуха. Чуть левее можно увидеть показатели своего заплыва - сколько метров уже позади и сколько на это потребовалось времени.

Размеры двух бассейнов поменьше - 6 на 25 метров. По три дорожки в каждом, но перегородки легко демонтировать и проводить, например, групповые занятия по аквааэробике. Их изюминка - изменяемая глубина за счет гидравлического дна, начиная с 10 сантиметров и заканчивая 125. "Здесь комфортно и безопасно проводить занятия с маломобильными людьми или детьми. Аналогов таким бассейнам в России пока нет", - поясняет Антанкин.

Скатились по трубам

А по соседству большой аквапарк. В нем девять горок - от самых спокойных до экстремально скоростных. По большинству можно скатываться на надувных плотах. Есть даже двухместные, так что можно посадить за спину жену и отмокать вместе. Высота колеблется от 10 до 16 с лишним метров. Скорость спуска везде разная - на самых быстрых по ощущениям горках набираешь около 30 км/ч. Но экстрима нет - все-таки развлечения рассчитаны на семью, в том числе и с маленькими детьми. Но возрастных ограничений не предусмотрено - кататься можно в любом возрасте, с ростом выше 120 см.

Но есть и нестандартные аттракционы. На горке "Мастер Бластер", например, используются плоты со встроенными джойстиками, а сама труба разделена на несколько цветовых секторов. Влетаешь в "красный" - жми на красную кнопку, в "зеленый" - на зеленую. Получается своеобразная мокрая перестрелка. А уже внизу на экране можно посмотреть, сколько попаданий пришлось в яблочко. Но действительно пощекотать нервы смог, пожалуй, только так называемый "Аквалуп". Заходишь в вертикальную трубу, но не уносишься сразу вниз, как ожидаешь, а какое-то время стоишь на специальной панели. И вдруг она резко отодвигается, и ты падаешь вместе со струей воды... Практически свободное падение.

Признаюсь честно: долго так веселиться получается только у самых спортивных москвичей. Ведь после каждого спуска нужно вновь подниматься, причем пешком, примерно на высоту четырехэтажного дома. Да еще и сам плот надо тащить, а некоторые из них весят больше 10 кг.

Если же вода на горках кому-то покажется холодной, согреться можно в теплом бассейне с массажными струями. Это тоже аттракцион. Отсюда выплываешь прямо на улицу! Вид потрясающий - на высотку МГУ. Правда, на открытом воздухе вода градусов на пять прохладнее, да и поздней осенью и зимой она быстро остывает. Зато зона этого бассейна будет работать круглый год и капризы погоды купающимся не страшны, заверил управляющий Дворцом водных видов спорта Александр Долгов.

Внимания заслуживает и продвинутая система очистки воды, занимающая почти весь нижний этаж аквакомплекса. Она работает круглосуточно - даже ночью. На первом этапе вода проходит механическую очистку с помощью сетчатых фильтров, далее очищается на песочном фильтре. Потом добавляется озон, который убивает большинство микробов. Следом воду очищает ультрафиолет. Лишь в конце в воду добавляют хлорсодержащие элементы. Но уже в гораздо меньшем объеме, чем в бассейнах стандартных ФОКов, не имеющих системы многоступенчатой водоподготовки.

Парьтесь правильно

Термальная зона разделена на два блока - тирольскую и средиземноморскую. В первой есть, например, соляная комната. Пар там с лечебным эффектом. Еще в одной терме за несколько минут можно пройти сеанс ароматерапии. Пахнет лавандой, женьшенем и еще множеством трав. В средиземноморской зоне встречает турецкая влажная баня с паром и температурой до 45 градусов. Рядом римская баня с нагретыми камнями. Здесь пожарче - до 60 градусов. Еще одна терма комбинированная - превращается в зависимости от конфигурации в русскую или финскую баню, где температура скачет от плюс 55 до 110 градусов.

Кстати

Готовьте купюры

Спортивный бассейн работает с 7.00 до 23.00. Аквапарк в выходные дни - с 9.00 до 22.00, в будни - с 10.00 до 22.00. Минимальная стоимость посещения - 400 рублей по льготному тарифу для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей. В нее входит час плавания в 50-метровом бассейне. Для всех остальных - 850 рублей. Детский билет в аквапарк на три часа стоит 800 рублей, взрослый на тысячу дороже. В будни за 5 тысяч можно воспользоваться практически всеми услугами комплекса целый день.