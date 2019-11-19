Цифровая экономика определяет будущее кластерного развития

Кластер ГЛОНАСС Орловской области в этом году отметил свой четвертый день рождения, но даже за столь короткий период времени внутри объединения, как и на целевых рынках, произошли большие концептуальные и технологические изменения. Ключевым для кластера стал стратегический переход от транспортной телематики к интеллектуальным транспортным системам (ИТС) и цифровому сельскому хозяйству. Повлияло на это и принятие программы "Цифровая экономика Российской Федерации", и ведомственные проекты, сказался и опыт, накопленный участниками кластера. Речь в первую очередь идет об интеллектуальных транспортных системах, шеринговой экономике, процессах автоматизации предприятий.

Уходим в цифру

Сегодня цифровизация активно набирает обороты. Интеллектуальные транспортные системы и автоматизация бизнес-процессов, государственного и муниципального управления активно используются в регионах. Способствуют этому и федеральные проекты, целевые показатели которых напрямую связаны с внедрением цифровых технологий.

На фоне цифровизации всей страны у резидентов открываются новые возможности. Как отмечает председатель Совета кластера Александр Семкин, наряду с уже привычными направлениями, связанными со спутниковым мониторингом транспорта и геоинформационными системами, сегодня идет активный поиск новых сфер применения. Это веление времени, и иного пути у компаний нет. Вместе с поиском пришло и время расширить стратегию развития кластера с учетом новых направлений деятельности его резидентов.

Любопытно, но факт - сегодня зачастую "выстреливают" те сферы экономики, где раньше дела с автоматизацией были плохи. Так, еще пять-семь лет назад сельское хозяйство для большинства инновационных компаний было чем-то вроде "черной дыры". Сказывалась ментальная и морально-техническая неготовность аграриев к серьезным переменам. Сегодня же целый ряд экспертов видят в сельском хозяйстве большой технический потенциал, здесь успешно реализуются высокотехнологичные проекты.

Практические результаты в этой области участники кластера ГЛОНАСС представили на международной отраслевой конференции "Агроуправление-2019" в Белгороде в конце октября. В этом году кластер представляли пять компаний, работающих в разных сферах цифрового сельского хозяйства.

Так, орловская компания "ЕНДС" поделилась результатами исследований оценки количественных и качественных характеристик телематической и навигационной информации, получаемой с бортовых систем комбайнов. Эксперименты, проведенные совместно с агропредприятием "Эксима-Агро" во время уборочной кампании в сентябре этого года, показали, что данные заводских характеристик работы импортного комбайна не совпадают с учетными данными при выполнении реальных работ. Для того чтобы выяснить расхождения между тем, что заявляет производитель техники, и тем, что получается в реальной жизни, на комбайн были установлены собственные датчики "ЕНДС", сертифицированные как средства измерения. Эффект от учета расхода топлива и заправок в сравнении с нормативными параметрами составил 32,3 процента. В денежном эквиваленте при цене 45 рублей за литр топлива - это около 56700 рублей экономии на один комбайн.

О передовых цифровых технологиях в управлении молочными комплексами, которые были реализованы на базе крупнейшего краснодарского агрохолдинга "Степь", рассказал директор компании "Агрософт" Андрей Пятин. На молочных предприятиях "Степи" компания внедрила систему с цифровым модулем "Кормовая площадка". Модуль обеспечивает ежедневный контроль приготовления корма и раздачи, контроль времени смешивания перед раздачей, взвешивание остатков, получение отчетов отклонений для каждого замеса и поедаемости, складской учет материально-производственных запасов, обмен с системой бухгалтерского учета. В результате использования цифрового модуля уже на третий день после внедрения был отмечен рост надоя от 2,5 до 3,5 процента на нескольких фермах. На одной из них, где обычно удой составлял 40 тонн молока в день, количество полученного молока увеличилось на одну тонну. Соблюдение рациона с минимальной погрешностью так же благоприятно сказывается и на здоровье животных. Решение - при цене молока в 28 рублей за килограмм (без НДС) - на фермах агрохолдинга окупилось за срок от восьми до 16 дней.

Целый ряд инновационных разработок, включая применение нейронных сетей в животноводстве, геоаналитическую систему мониторинга угроз африканской чумы свиней, прогнозирование урожая, использование данных беспилотников и геоинформационных систем для агропроизводства, решения для государственных органов АПК, представила компания "ЦентрПрограммСистем".

Сегдня системы автоматизации бизнес-процессов, государственного и муниципального управления активно используются в регионах

Цифровая платформа "ДоброПчел", внедрение которой поддерживает Российское экологическое общество, была создана компанией летом этого года - после массовой гибели насекомых из-за использования высокотоксичных химических препаратов, которыми обрабатывают поля агропредприятия. Для того чтобы аграрии и пчеловоды могли выстроить диалог, компания предложила внедрить геоинформационную систему, где растениеводы могут отметить поля, которые собираются обрабатывать химикатами, а пчеловоды, в свою очередь, поставить метки на местах расположения пасек. Заблаговременно перед обработкой полей пасечники получат оповещения от системы и смогут уберечь пчел от потравы. Также в системе предусмотрены функции консалтинга со стороны аграрных вузов и ветлабораторий и осуществление общественного контроля. Пилотный проект уже ведут на пасеках Белгородской области.

Повесть о лесах

Лесные пожары, охватившие в этом году ряд регионов Сибири, вызвали широкий общественный резонанс. Президент России отметил необходимость поставить технологии ГЛОНАСС на службу лесного хозяйства. Цель - контроль огромных лесных территорий нашей страны, сбережение леса, как от пожаров, так и от незаконных вырубок, которые наносят невосполнимый ущерб экологии и экономике страны.

Сегодня большая часть телематического оборудования в дальних областях России не работает из-за проблем с покрытием. Группа компаний "Навигатор", ключевой резидент кластера ГЛОНАСС Орловской области, активно сотрудничает с компанией "Иридиум". Это единственная в мире глобальная система подвижной спутниковой связи, обеспечивающая покрытие всей земной поверхности, включая оба полюса. ГК "Навигатор" стала одним из немногих производителей бортового мобильного оборудования, которое прошло сертификацию. Терминал устанавливается на любой транспорт, работающий в труднодоступных районах, где нет сигнала GSM. Поэтому оно может пригодиться ведомствам Министерства природных ресурсов и экологии РФ, следящим за сохранностью лесов, и компаниям, занимающимся лесозаготовкой.

Обеспечением лесной отрасли точными данными также занимаются компании "ЦентрПрограммСистем" и "Фарватер". Первая разработала решение для учета и анализа геоинформационных данных о состоянии и использовании леса. При этом система объединяет информационные и картографические ресурсы лесного хозяйства региона, позволяет вести единый реестр лесничеств, лесных кварталов, выделов, лесных участков, используя внешние федеральные картографические базы данных.

Компания "Фарватер" реализовала проекты чтения параметров использования лесозаготовительной техники. Устанавливаемый на технику бортовой модуль позволяет считывать время работы двигателя, пробег, полный расход топлива, уровень топлива, скорость, температуру двигателя, нагрузку на него и так далее. На основе этих данных происходит отслеживание и своевременное оповещение о критической неисправности техники и мониторинг: можно легко определить ее местонахождение и понять, где идет лесозаготовка.

Сэкономил - заработал

Максимум цифровых технологий сегодня стремятся задействовать банки - как в технической сфере, так и в организации бизнес-процессов. В первую очередь финансовый сектор интересуют инновации в энергосбережении. ГК "Навигатор", имеющая разработки в этом направлении, летом заключила контракт с крупнейшим банком на оснащение более 1000 банкоматов и устройств самообслуживания системой мониторинга и управления ATMConnect. Основная задача системы - управление энергопитанием банкомата с целью повышения энергетической эффективности, а также отслеживание параметров работы банкомата, контроль температурного режима, влажности, ударов. Многие банкоматы располагаются в торговых центрах с дневным графиком работы. На ночь центры закрываются. Система ATMConnect реализует концепцию бережливого энергопотребления в ночное время. Также обеспечивается контроль перемещения банкоматов, их безопасность, сквозной учет и энергосбережение, решаются задачи дистанционного и автономного управления, технологического мониторинга, формирования отчетности на всех этапах жизненного цикла этого оборудования.

Еще один большой проект начат "Навигатором" с разработки системы телематического дистанционного управления "Умный офис". С его помощью создается особая система энергоэффективности для выделенных зданий и сооружений, помещений и офисов. Через специальные датчики контролируются все цепи энергоснабжения в здании - как электрические, так и тепловые.