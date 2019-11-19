В Москве досрочно завершено благоустройство больницы имени Демихова

На юго-востоке столицы завершено благоустройство территории городской клинической больницы имени В.П. Демихова. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. В этом году медицинскому учреждению исполнилось 60 лет.

Многопрофильная клиника ежегодно оказывает помощь более 60 тысячам пациентов. В площадь благоустройства составила 11 га.

- Завершить благоустройство планировалось в июне следующего года, но уже сегодня оно выполнено на 100 процентов. Осталось провести пуско-наладочные работы оборудования, - уточнили в ведомстве.

На въездах, выездах и подъездных маршрутах к каждому корпусу больницы появилось новое дорожное покрытие. Организовали более 150 парковочных мест.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили уже имевшиеся и создали новые прогулочные маршруты, на которых установили 23 крытых навеса с лавочками для отдыха и две беседки.

На территории больницы располагается медицинский колледж №6. Для его учащихся обустроили две воркаут-площадки. Площадь одной из них - более 160 кв м. На ней установили многофункциональный комплекс для тренировок, брусья, рукоход, турник для подтягивания и шведскую стенку. Площадь второй - с тренажерами для мышц ног, живота и спины - более 140 кв м. А чтобы все преобразования остались как можно дольше целыми на территории больницы установили более 140 камер видеонаблюдения и два поста охраны, поставили более 230 фонарей.