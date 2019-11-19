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19.11.2019 11:04
Проект: В регионах

Глава самоуправления Калуги поздравил породненные города

В Москве состоялось Общее собрание городов-членов Международной ассоциации "Породненные города", посвященное 55-летию ее создания.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В торжествах приняли участие главы городов, представители общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.

Ассоциация "Породненные города" была основана в апреле 1964 года.

Фото: Калужская городская Дума
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А начало международному движению породненных городов было положено в 1944 году, когда состоялось первое в мире породнение советского города-героя Сталинграда и английского города Ковентри, практически полностью разрушенного немецкими бомбардировками в 1940 - 1942 гг.

В структуре Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами с 1964 по 1991 год функционировала Ассоциация по связям советских и зарубежных городов, при содействии которой 289 городов и регионов бывшего Советского Союза породнились с 530 городами и регионами в 71 стране мира.

В декабре 1991 года на отчетно-выборном собрании было принято решение об учреждении Международной ассоциации "Породненные города" как международной неправительственной организации-правопреемника Ассоциации по связям советских и зарубежных городов.

В настоящее время в деятельности Ассоциации участвуют более 180 городов России и стран СНГ.

Фото: Калужская городская Дума
Александр Иванов принял участие в заседании Совета Федерации

Поздравил коллег с юбилеем и глава городского самоуправления Калуги, председатель Союза представительных органов местного самоуправления Александр Иванов.

- Ассоциация "Породненные города" внесла огромный вклад в развитие международного и межмуниципального сотрудничества, способствовала укреплению дружеских и партнерских отношений, - подчеркнул Александр Иванов, - в настоящее время ассоциация продолжает вести активную работу по развитию сотрудничества между городами и регионами, внедряет новые формы и методы взаимодействия, стремится к укреплению доверия, взаимопонимания и дружбы между народами и государствами! Калуге выпала высокая честь быть организатором форума породненных городов России и Германии, который пройдет в 2021 году в рамках празднования 650-летия нашего города. Уверен, что форум даст новый импульс развитию межмуниципального сотрудничества и будет способствовать укреплению побратимских и партнерских связей между городами.

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