В Туле появился второй каршеринговый оператор: здесь начала работу компания "Делимобиль". Первопроходцем же был сервис краткосрочной аренды автомобилей с поминутной оплатой CarSmile, чьи машины появились на улицах города в декабре прошлого года. Каршеринг в Туле был пущен в связи с объявлением города новогодней столицей России - 2019. Многие предполагали, что после зимних каникул этот сервис свернется, но все вышло иначе. Корреспонденты "РГ" выясняли, каковы перспективы каршеринга в провинции.

Тула стала первым региональным центром в ЦФО, где работают два оператора каршеринга. Кроме того, у клиентов появилась возможность оставить арендованный в Туле автомобиль в Москве и наоборот. Фото: Пресс-служба правительства Тульской области

Равнение на столицу

Каршеринг - вид аренды авто при поминутной тарификации - в нашей стране начал развиваться совсем недавно, но само это слово уже не вызывает недоуменных вопросов. Автомобили, работающие в этой системе, разбросаны по всей территории на стоянках. Взять машину напрокат несложно, условий, как правило, два - возраст старше 21 года и водительский стаж не менее двух лет. Надо зарегистрироваться в сервисе компании через мобильное приложение, найти автомобиль, который находится ближе всего, и забронировать его. Затем, доехав до нужного места, оставить машину на стоянке.

На международном форуме "Автоэволюция-2019", недавно прошедшем в Калуге, эксперты довольно скептически оценили перспективы развития каршеринга в глубинке. По данным аналитического агентства "Автостат", этот вид автопроката сегодня присутствует в 21 городе нашей страны. Он охватывает практически все города-миллионники и еще несколько региональных центров, таких как Калининград, Тула, Липецк, Рязань. Из городов областного подчинения каршеринг пока развит в Сочи - в курортной столице страны для этого есть необходимые условия, заметил генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. Но все же самые лучшие возможности для развития данного сервиса - в Москве, где ежедневно совершается 140 тысяч таких поездок. По словам Сергея Целикова, в столице сконцентрировано 85 процентов всех автомобилей, которые задействованы в системе. По этому показателю Москва уже опередила Токио.

По словам управляющего директора "Фольксваген Груп Рус" Ларса Химмера, каршеринг будет все более доступен не только в столице, но и в регионах. Анализируя продажи автомобилей концерна Volkswagen через дилерскую сеть, эксперт отметил "смещение активности с доступного авто к аренде и каршерингу".

- Многие не могут купить собственный автомобиль, и аренда для них - хороший вариант, - считает Химмер.

Стоимость проезда на арендованном авто зависит от оборота машин

В свою очередь, российские эксперты объясняют бурный рост парка каршеринговых машин в столице прежде всего политикой властей. Москва делает ставку на общественный транспорт и каршеринг - как компромисс между частным и общественным. Значительную роль в этом процессе играет и наличие развитой сети платных парковок, где можно оставить машину. В региональных столицах условия хуже. Сооснователь каршеринговой компании Belkacar Екатерина Макарова считает, что сейчас нормальные парковочные зоны есть только в Москве и Казани. Большой потенциал, по ее словам, также у Санкт-Петербурга, но пока там "большие проблемы с законодательством и системой парковок".

Где бросить якорь?

Генеральный директор CarSmile Дмитрий Иващенко, чья компания первой появилась в Туле, уверен, что и в регионах у краткосрочной аренды автомобилей есть будущее. Так, за прошедший год парк машин в Городе оружейников вырос с десяти до 35.

- Конечно, мы наблюдаем сезонные всплески, но постепенно горожане подключаются к услуге и привыкают к ней. Нужно время, чтобы потребители распробовали этот сервис. Но процесс идет довольно активно, - подвел итог годовой работы в Туле Дмитрий Иващенко.

К примеру, только за первые два месяца - декабрь и январь - машины оператора перевезли более 1,2 тысячи пассажиров. Определенную роль в развитии каршеринга в провинции играют, конечно, туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, уже давно знакомые с сервисом. Но и туляки постепенно приобщаются к мировому тренду.

- Это очень удобно и примерно на треть дешевле, чем такси, - поделился с "РГ" житель Тулы Дмитрий Миронов. - Машины новые, всегда чистые, заправленные. Регистрироваться, оплачивать - все легко. А главное - никакой головной боли с техосмотром, ремонтом и прочими "радостями".

Дмитрий Борисович впервые воспользовался каршерингом, когда его личный автомобиль был в ремонте. С тех пор и он сам, и его супруга стали поклонниками этого сервиса. В числе недостатков он называет небольшое количество точек, где можно оставить автомобиль после поездки.

- Я живу в центре, около моего дома таких точек полно, - продолжает Миронов. - Но, например, в Мяснове всего один "пятачок", где можно бросить машину. Если можно было оставлять авто где угодно, я с легкостью отказался бы от личного транспорта.

Дмитрий Иващенко поясняет, что месторасположение и количество стоянок зависят от плотности спроса. Пока, по его словам, все действительно сконцентрировано в основном в центре города:

- Отсюда чаще уезжают, - поясняет директор каршеринговой компании. - На окраинах машины дольше стоят.

Оборачиваемость машин в центре города хорошая, хотя пока и ниже, чем в Москве. От этого зависят и тарифы: в Туле, например, стоимость проезда - восемь рублей за минуту, а в других городах - от двух до двадцати рублей.

Где живут нарушители

Жителям Воронежа услуга каршеринга стала доступна в апреле 2019 года. Оператором стала та же компания - CarSmile. В тестовый период воронежцам предлагалось всего два автомобиля, сегодня их 67. Все - марки Renault.

Цена поездки начинается от 6,5 рубля за минуту в зависимости от тарифа. Самое "дешевое" время - с 9 до 11 часов утра. Затем планка поднимается до 8,5 рубля за минуту. При бронировании автомобиля предоставляется 20 бесплатных минут для того, чтобы клиент мог добраться до машины. Затем каждая минута в режиме ожидания обходится минимум в два рубля. Ночное ожидание (с 23 до 7 часов) - бесплатно. То есть можно оставить автомобиль около своего дома и не опасаться, что до утра на нем укатит кто-то другой.

Зона завершения аренды первоначально была небольшой, но за минувшие месяцы она увеличилась в несколько раз.

В мобильном приложении оператора зарегистрировано более семи тысяч воронежских водителей. С его помощью ежедневно совершается около 500 поездок. В месяц клиенты в столице Черноземья в среднем проезжают 45 тысяч километров.

Каршеринговый бизнес перспективен, но он требует серьезных вложений

"Статистика показывает, что жители Воронежа не только активно пользуются каршерингом, но и чаще других нарушают ПДД, - заметили в компании. - В мае 2019 года было зафиксировано 97 таких нарушений на сумму 54050 рублей. В октябре Госавтоинспекция выписала 132 штрафа на 81 тысячу. Одно из самых распространенных у местных каршероводов нарушений - превышение скорости на 20-40 километров в час и проезд на красный свет. Напомним, что в городе наряду с установками, фиксирующими превышение скорости, работают и три камеры контроля проезда на красный свет".

Получая извещение от ГИБДД, служба безопасности компании находит нарушителя и выписывает ему счет на сумму штрафа. При этом начисляется и небольшая комиссия за администрирование платежа. Она составляет шесть процентов (половина здесь приходится на комиссию платежной системы). Для партнерских автомобилей эта цифра незначительно отличается.

Если водитель, попавший в ДТП за рулем каршерингового авто, не виноват в происшедшем, это не ударит по его кошельку: автомобили застрахованы по ОСАГО. В случае когда ответственность за аварию лежит на клиенте, взыскание рассчитывают исходя из ущерба. При сумме убытке до 70 тысяч рублей каршеровод заплатит до 50 тысяч. Если ущерб более значительный, то с водителя взыщут 30 тысяч и 25 процентов от общей суммы убытка.

Скрываться с места ДТП, не сообщив оператору об аварии, - себе дороже. Такому водителю назначат дополнительный штраф (50 тысяч) и заблокируют его аккаунт на месяц.

"Условия взыскания штрафов с водителей, нарушивших ПДД, прописаны в договоре присоединения, и наши клиенты всегда могут их посмотреть в приложении на Android или iOS. В случае неоплаты пользователь блокируется в системе с последующим взысканием убытков. При погашении долга водитель вновь сможет ездить на наших автомобилях", - пояснили в компании.

Заглянуть в будущее

Станет ли система кратковременной аренды автомобиля популярной в небольших городах? На этот вопрос нет однозначного ответа. Одни уверены, что за каршерингом будущее, другие в этом сомневаются. В качестве аргумента скептики называют низкую оборачиваемость автомобилей даже в региональных центрах, что делает этот бизнес малорентабельным. По словам Дмитрия Иващенко, каршеринг как бизнес очень интересен, но требует значительных трудозатрат и финансовых вложений. По мнению гендиректора компании, следующий этап развития сервиса в регионах связан с франчайзингом.

- Мы выходим на уровень, когда готовы приглашать к сотрудничеству партнеров в регионах ЦФО, - пояснил Дмитрий Иващенко. - При этом поможем и с лизингом машин, и с обучением. Это бизнес, на котором можно заработать, но надо уметь грамотно действовать и, конечно, иметь желание этим заниматься.

Помимо прочего, каршеринг позволяет существенно разгрузить городские магистрали, и этим может заинтересовать местные власти. И такая поддержка станет хорошим стимулом для развития краткосрочной аренды машин в провинции.