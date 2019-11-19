Индекс качества городской среды в субъектах РФ представили минстрой и КБ "Стрелка". В масштабах целой страны такое исследование проводилось впервые в мире. Оно показало, что комфортность проживания в небольших населенных пунктах в России зачастую выше, чем в областных центрах. Но до идеала далеко и тем, и другим. "РГ" выяснила, как смотрятся на общем фоне регионы ЦФО.

Для оценки городов были взяты те показатели, которые уже применяются при подобном мониторинге в других странах. Авторы методики ориентировались на перспективные тренды - минимизация временных затрат на дорогу до работы, приоритет пешеходной доступности, разнообразие видов досуга и типов общественных пространств, а также объектов инфраструктуры.

По словам главы Минстроя РФ Владимира Якушева, его подчиненные рассчитали индексы состояния среды в 1114 населенных пунктах. Чтобы города можно было корректно сравнивать, их поделили на десять размерно-климатических групп. Данные за 2018 год брали в открытых источниках (в картографических и геоинформационных системах, в соцсетях), а также запрашивали в Росстате и органах власти.

К слову, в ряде субъектов РФ при этом допускали системные ошибки - то ли по привычке приукрашивать действительность, то ли боясь санкций за плохие показатели. Некоторые регионы указали, что у них нет горожан, обитающих в аварийном жилье. Таких населенных пунктов на бумаге набралось 246. На деле аварийных домов и впрямь не осталось лишь в 25 из них.

- При выявлении логических ошибок для расчета применялись средние значения баллов по группе. Но, поскольку подсчет индекса будет производиться ежегодно, мы скорректируем работу с регионами, чтобы в следующий раз получить более достоверную статистику, - добавил Якушев.

Каждый из 36 индикаторов оценивали по десятибалльной шкале. Значения суммировались. Набрать, таким образом, можно было максимум 360 баллов. Там, где индекс выше 180, городская среда считается благоприятной, пояснил министр.

Если верить рейтингу, очень удобно жить в моногородах - таких как Кольчугино, Тейково или Котовск

Средний показатель по стране - 163 балла. Городов с благоприятной средой - 256, то есть менее четверти. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к 2024 году их должно стать не менее 676, а среднее значение индекса планируют довести до 212. Для этого объемы финансирования инфраструктурных проектов на местах пересмотрят, чтобы выделять средства на мероприятия, которые позволят "отстающим" городам добиться комфорта и безопасности.

Если посмотреть на сводную таблицу, где эксперты привели средние баллы по регионам, то лидирует - ожидаемо - Москва. Ближайшим соседом из регионов Центральной России стала Ярославская область с ее пятым местом. На восьмом - Белгородчина, во втором десятке - Владимирская, Липецкая, Тамбовская и Ивановская области. Города Орловщины сообща "обошли" коллег из воронежских и костромских земель. Рязанская область очутилась на 50-м месте, худший результат в ЦФО показали калужане.

Авторы индекса подчеркивают, что он не является рейтинговым исследованием: в будущем оценивать станут динамику каждого города по отдельности, не застревая на сравнении его с соседями. Но распределение по группам все же наводит на размышления. Так, Воронеж по уровню комфортности стал 12-м из 15 мегаполисов. Место не почетное, но и не провальное, учитывая, что статус миллионника (с вытекающим из этого ростом вложений в инфраструктуру) столица Черноземья получила последней. В группе других крупных городов поменьше в топ-10 попали Тула, Белгород и Ярославль. Благоприятной среду сочли в половине областных центров ЦФО.

Среди средних городов, расположенных в условно комфортном климате, наибольшие баллы набрали представители Подмосковья. Но в топ-15 все же оказался Рыбинск (Ярославская область) и Обнинск (Калужская область), ниже по списку в числе "благополучных" - Новомосковск, Ковров, Старый Оскол и Елец. Хорошие оценки получили поселения поменьше, вроде Шуи, Щекина или Вязьмы.

Высокие баллы у городков Золотого кольца. Впрочем, шаговая доступность интересных объектов и мест для досуга вряд ли скрашивает их жителям отсутствие, например, нормальной канализации. Если верить рейтингу, очень удобно жить в моногородах, таких как Кольчугино, Тейково или Котовск. "Родина неваляшки", выходит, комфортнее Тамбова, а Россошь и Павловск - Воронежа.

Если изучить индексы внутри регионов, то окажется, что областные центры и просто крупные города заметно проигрывают малым. Например, в той же Воронежской области такие развитые населенные пункты, как Борисоглебск, Новая Усмань или Лиски, помечены синим цветом - он обозначает неблагоприятную среду. Синеет и столица региона. Зато в бодрый зеленый окрашены соседние Семилуки. Только вот их жители почему-то стремятся осесть в Воронеже - все-таки для комфортной жизни важны не только хорошие тротуары, но и качественная медпомощь, и достойная работа.

Тем временем

Дизайн-коды для малых городов разработают Воронежской области. Пилотной площадкой станет Павловск. На первом этапе чиновники выработают общие требования к визуальному облику малых городов. Затем для каждого из них создадут адресные стандарты. Специалисты департамента архитектуры и градостроительства региона изучают локальные особенности населенных пунктов, чтобы дать каждому точные рекомендации по оформлению зданий. Советы будут касаться прежде всего цветовой гаммы рекламных конструкций, их размера, формы вывесок и шрифтов. Учитывая дизайн-код, местные предприниматели смогут в упрощенном порядке согласовывать оформление наружной рекламы, а власти города - принимать выверенные решения там, где дело касается фасадов исторических построек. "Из малых городов происходит отток населения, все хотят жить в больших - там, где красиво, где есть соответствующий уровень городской среды. Если молодой и активный человек понимает, что уровень визуального комфорта не соответствует его запросам, он теряет мотивацию жить в таком месте", - пояснил цель проекта руководитель департамента Андрей Еренков.