Калуга и Зуль отметили 50 лет побратимских отношений

20 ноября в Калуге в рамках празднования 50-летия побратимских отношений между Калугой и немецким городом Зуль подписано приложение к соглашению о продолжении сотрудничества между городами. От Калуги документ подписали глава городского самоуправления Александр Иванов и городской голова Дмитрий Разумовский, с немецкой стороны - обербургомистр города Зуль Андре Кнапп и председатель городской думы Мануэла Хабельт.

Приветствуя участников торжественной церемонии, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сказал: "Несмотря на политические изменения, которые произошли в наших странах, благодаря усилиям руководителей наших городов, мы сумели сохранить крепкую дружбу. В текущем юбилейном году наши побратимские отношения получили новый импульс. На практике был реализован проект обмена школьными делегациями. Школьники Калуги и Зуля побывали друг у друга в гостях, посетили Москву и Берлин, почтили память павших во второй мировой войне, посмотрели, как живут сверстники сегодня, чем дышат, о чем дискутируют, что их волнует. Ребята, безусловно, очень сдружились и получили массу позитивных эмоций. Думаю, они будут поддерживать эти дружеские отношения и дальше. Именно такие контакты на уровне молодежи, вот такая конкретная работа, закладывают надежный фундамент в развитие наших побратимских отношений на многие десятилетия вперед. Мы и впредь будем продолжать сотрудничество в сфере образования, культуры и спорта".

В программе пребывания немецкой делегации на калужской земле - посещение выставки архивных материалов о зарождении и развитии дружбы между городами-побратимами, выставки "Язык и образ глазами других", встречи с учащимися калужских школ, изучающими немецкий язык, посещение мемориального дома-музея К.Э.Циолковского и осмотр экспозиции, встречи с теми, кто стоял у истоков побратимства Калуги и Зуля.