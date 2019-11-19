Костромской полицейский трижды оштрафовал мертвеца

Следствие в Костромской области возбудило уголовное дело в отношении полицейского, который ради улучшения показателей работы составлял протоколы на покойника.

В ходе проверки обнаружилось сразу несколько фиктивных протоколов, составленных сотрудником межмуниципального отдела полиции в городе Шарье.

По данным следствия, с июля по октябрь 2019 года сотрудник МВД трижды привлекал к административной ответственности местного жителя по части 1 статьи 20.20 КоАП "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". По каждому из протоколов на "виновника" налагались штрафы.

- Между тем мужчина согласно акту смерти скончался в июне 2019 года, - пояснили в облпрокуратуре.

По факту составления фальшивых протоколов на покойника следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Если вину полицейского докажут, ему грозит до четырех лет заключения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Шарьинской межрайонной прокуратуре.

Как сообщили в полиции, о существовании фальшивых протоколов стало известно благодаря разработкам отдела собственной безопасности регионального УМВД.

- Данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили в УМВД.