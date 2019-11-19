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19.11.2019 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье

Текст: Иван Пышечкин

В Московской области пресечена деятельность крупнейшей за последние годы наркотической лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Лаборатория по производству наркотиков действовала на территории Серпуховского района области. Наркомафия организовала свои цеха в помещениях бывшего фермерского хозяйства. За месяц, по оценкам оперативников, здесь могли производить порядка 1,5 тонн синтетических наркотиков.

Фото: УФСБ
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Когда нарколабораторию "накрыли" силовики, производство психотропных веществ шло полных ходом. При этом в цехах обнаружили дорогостоящие химические реакторы стоимостью до 500 тысяч рублей. Готовую продукцию расфасовывали на мелкие и крупные партии, после чего продавали через интернет-магазин.

В ходе операции силовики задержали трех граждан Украины. Двое из них работали на незаконном производстве химиками-технологами, а один выполнял функции курьера-закладчика. Также задержан предполагаемый организатор группировки. Возбуждено дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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