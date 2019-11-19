Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже против РФ Уилана

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление до конца декабря ареста обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану. Ранее Лефортовский суд продлил срок содержания под стражей гражданину США, который является также поданным Великобритании, Ирландии и Канады, до 29 декабря.

Само заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа секретности. Как сообщил журналистам после заседания адвокат Владимир Жеребенков, сам Уилан участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО Лефортово. Он еще раз заявил о своей невиновности и хотел лично участвовать в процессе, так как плохо слышит после полученной контузии в Ираке и из-за этого не всегда понимает, что говорит переводчик. На прошлой неделе Пол Уилан пожаловался посетившим его в СИЗО сотрудникам канадского посольства на то, что ему не предоставляются переведенные на английский язык документы по его делу. Кроме того, по словам его брата Дэвида, сотрудники канадского посольства, посетившие Уилана 14 ноября, сообщили, что он выглядит похудевшим, и все еще не проведено его медицинское обследование независимыми специалистами.

В конце минувшего года Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании гражданина США Уилана при проведении шпионской акции 28 декабря в Москве. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Его защита подтвердила, что при задержании сотрудниками ФСБ у американца были обнаружены сведения, содержащие гостайну. Что это за сведения и как они к нему попали, ни адвокаты, ни следствие не конкретизируют. По данным СМИ, речь может идти об обнаруженной у Уилана в гостинице компьютерной флешке со списками сотрудников одной из российских спецслужб, которые он собирался передать спецслужбам США. Сам обладатель действующих паспортов четырех стран отрицает свою вину и заявляет, что в Москву приехал с частным визитом на свадьбу друга.