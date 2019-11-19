Московские парки готовы к открытию зимнего сезона

В столичных парках 22 ноября официально стартует зимний сезон. Всего запланировано более двух тысяч фестивалей, концертов и мастер-классов по фигурному катанию, хоккею и керлингу, в том числе для участников "Московского долголетия". Этой зимой, как и в прошлые годы, откроются ледовые катки, тюбинговые горки, лыжные трассы.

Как рассказал директор "Мосгорпарка" Вячеслав Дунаев, в новом сезоне ждут около 40 миллионов гостей. Зима официально начнется в ближайшую пятницу с открытия катка "Восход" в парке Горького. Его площадь - почти 20 тысяч квадратных метров, что на две тысячи больше, чем в прошлый раз. Впервые у выхода на лед заработает двухэтажный павильон с зоной проката коньков и теплыми фудкортами. По словам директора парка Павла Трехлеба, на втором этаже установлены панорамные окна, откуда можно понаблюдать за своими детьми и выпить чашку горячего кофе.

На пятницу запланировано открытие и самого большого в Европе катка с искусственным покрытием. Он снова займет главную аллею ВДНХ - от павильона "Центральный" до "Земледелия". В прошлом году из-за реставрации фонтанов пришлось залить два небольших катка. В этом сезоне все, как и раньше. Разве что изменилось оформление: тут раскинется огромное сказочное поле из светящихся елей, подснежников, васильков и незабудок.

Катки в остальных парках начнут открываться 23 ноября. Например, в "Сокольниках" любителей погонять на коньках примет каток "Лед". Еще два - "Гигант" и "Сказка в лесу" - заработают, когда позволит погода. Всего же этой зимой в парках будут работать 38 катков, 18 из них - с натуральным льдом, а 20 - с искусственным. Вход на 12 площадок сделают бесплатным.