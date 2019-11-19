Московские парки готовы к открытию зимнего сезона

Новости

СМИ: "Тоттенхэм" хочет пригласить Моуринью вместо Почеттино 19.11.2019
Подполковнику армии США предлагали возглавить минобороны Украины 19.11.2019
В КБР женщина с шестью детьми жила в актовом зале общежития 19.11.2019
Бакаев и Шунин выйдут в стартовом составе сборной России 19.11.2019
Консультации в формате ЕС-Россия-Украина по транзиту газа пройдут 20 ноября 19.11.2019
Два человека пострадали в ДТП с участием 13 машин в Волгограде 19.11.2019
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете 19.11.2019
В Волгограде грузовик протаранил более десяти машин 19.11.2019
В Москве стартовал фестиваль японского кино 19.11.2019
На Тверском бульваре покажут историю благоустройства Москвы 19.11.2019
В частном доме под Тамбовом обнаружены тела трех человек 19.11.2019
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину 19.11.2019
МИД РФ осудил намерение США восстановить санкции против объекта в Фордо 19.11.2019
СК опубликовал видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе 19.11.2019
СК проверит частную клинику, где скончалась пациентка 19.11.2019
Пашинян прокомментировал поражение сборной Армении по футболу 19.11.2019
Вышел новый трейлер мюзикла "Кошки". Да, это все еще выглядит странно 19.11.2019
РФ заполнила газом обе нитки газопровода "Турецкий поток" 19.11.2019
Сбербанк вернет Яндексу "золотую акцию" за 1 евро 19.11.2019
Москалькова одобрила поправки в законопроект о работе омбудсменов в регионах 19.11.2019
В Липецке двухлетняя девочка проглотила 38 магнитов 19.11.2019
Анкара обсудит возможность введения налога в 2% на проживание в отелях 19.11.2019
В России предложили ввести единую для всех сигарет минимальную цену 19.11.2019
Вышел финальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец" 19.11.2019
Армен Джигарханян выписался из больницы 19.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Верховный суд разъяснил, когда не стоит принимать наследство
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 23:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все на лед

Московские парки готовы к открытию зимнего сезона
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 261(8019)
В столичных парках 22 ноября официально стартует зимний сезон. Всего запланировано более двух тысяч фестивалей, концертов и мастер-классов по фигурному катанию, хоккею и керлингу, в том числе для участников "Московского долголетия". Этой зимой, как и в прошлые годы, откроются ледовые катки, тюбинговые горки, лыжные трассы.

Как рассказал директор "Мосгорпарка" Вячеслав Дунаев, в новом сезоне ждут около 40 миллионов гостей. Зима официально начнется в ближайшую пятницу с открытия катка "Восход" в парке Горького. Его площадь - почти 20 тысяч квадратных метров, что на две тысячи больше, чем в прошлый раз. Впервые у выхода на лед заработает двухэтажный павильон с зоной проката коньков и теплыми фудкортами. По словам директора парка Павла Трехлеба, на втором этаже установлены панорамные окна, откуда можно понаблюдать за своими детьми и выпить чашку горячего кофе.

Фото: anik88 / iStock
В подмосковных парках начинается предновогодняя подготовка

На пятницу запланировано открытие и самого большого в Европе катка с искусственным покрытием. Он снова займет главную аллею ВДНХ - от павильона "Центральный" до "Земледелия". В прошлом году из-за реставрации фонтанов пришлось залить два небольших катка. В этом сезоне все, как и раньше. Разве что изменилось оформление: тут раскинется огромное сказочное поле из светящихся елей, подснежников, васильков и незабудок.

Катки в остальных парках начнут открываться 23 ноября. Например, в "Сокольниках" любителей погонять на коньках примет каток "Лед". Еще два - "Гигант" и "Сказка в лесу" - заработают, когда позволит погода. Всего же этой зимой в парках будут работать 38 катков, 18 из них - с натуральным льдом, а 20 - с искусственным. Вход на 12 площадок сделают бесплатным.

Общество Ежедневник Стиль жизни Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ заполнила газом обе нитки газопровода "Турецкий поток"
В Германии призвали сохранить транзит российского газа через Украину
Путин поручил правительству заняться мостом через Лену
На "Транспортной неделе" показали макет нового плацкартного вагона
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа