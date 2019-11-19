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19.11.2019 14:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичи поддержали введение раздельного сбора мусора

Текст: Ирина Огилько
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

"Активный гражданин" подвел итоги опроса москвичей на тему перехода на раздельный сбор мусора. Согласно данным портала, 90 процентов опрошенных поддержали введение сбора вторсырья с января 2020 года.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Московские дворы на 97 процентов готовы к раздельному сбору мусора

Напомним, что опрос на портале "Активный гражданин" проходил с 12 октября по 4 ноября. В голосовании участвовали 197,9 тысяч человек, из которых определенный ответ дали 151,7 тысяч человек. Полностью поддерживают переход на раздельный сбор отходов 74,7 процента респондентов, еще 14,6 процента скорее поддерживают переход. О преждевременности этого нововведения заявили 10,7 процента участников голосования. В результате, положительных ответов набралось 89,3 процента.

Также респондентов спрашивали, сортируют ли они уже дома мусор, на что более четверти ответили положительно. Половина респондентов собираются начать это делать, как только во дворе установят специальные "синие" контейнеры. Около 15 процентов еще не определились с решением, 3 процентам это не интересно, около 5 процентов респондентов затруднились ответить.

Напомним, что по данным заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова города около 98 процентов территории Москвы оборудованы двумя видами контейнеров, что позволяет уже москвичам начинать сортировать дома мусор и выкидывать каждый в нужный уличный контейнерный бак. Официально двухпоточная система сбора мусора заработает в столице с 1 января 2020 года. Вывозить мусор из специальных синих контейнеров будут мусоровозы с надписью "вторсырье".

Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "Мусорная" реформа
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