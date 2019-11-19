Нововоронежские атомщики представили разработки руководству "Росатома"

Нововоронежскую АЭС (НВ АЭС) с рабочим визитом посетил заместитель генерального директора по науке и стратегии Госкорпорации "Росатом" Юрий Оленин. Цель визита - оценить развитие научно-технического потенциала на Нововоронежской АЭС.

В состав делегации вошли представители Госкорпорации "Росатом", Концерна "Росэнергоатом", АО "Наука и инновации", Всероссийского научно-исследовательского института по эксплуатации атомных электростанций (АО "ВНИИАЭС"), Государственного научного центра РФ Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ").

Гости ознакомились с технологиями и оборудованием Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации (ОДИЦ), который базируется на энергоблоках №1 и №2 Нововоронежской АЭС, и посетили машинный зал и блочный пункт управления инновационного энергоблока №6.

На совещании, посвященном перспективам научно-технического развития Нововоронежской АЭС и атомной отрасли, руководители и специалисты во главе с директором Владимиром Поваровым представили свои доклады.

Сейчас на Нововоронежской АЭС реализуется пилотный проект "Цифровой двойник АЭС", который предполагает создание точной цифровой копии инновационного энергоблока №7. Разработка позволит анализировать состояние объекта в реальном времени, предсказывать проблемы, предотвращать их, апробировать проектные решения на виртуальной модели, то есть эффективно управлять жизненным циклом АЭС. Кроме того, цифровая модель повысит привлекательность проекта для иностранных заказчиков. На сегодняшний день разработана 3D-модель системы аварийного и планового расхолаживания первого контура, которая выполнена в точном соответствии с эксплуатационной документацией НВ АЭС.

Большой интерес вызвало предложение нововоронежских специалистов о применении робототехнического комплекса во время планово-предупредительных ремонтов (ППР) для диагностики состояния ротора и статора турбогенератора, что должно существенно уменьшить сроки и стоимость ремонта.

На совещании были затронуты вопросы, которые требуют особого внимания со стороны атомного научного сообщества. В их числе - применение технологии лазерной резки, разрабатываемой в АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ", для дефрагментации и дезактивации оборудования при выводе из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов (ЯРОО); разработка новых методов очистки трапной воды; создание наиболее эффективных стабилизаторов жесткости воды; разработка физико-химического метода очистки от карбонатных отложений на теплообменном оборудовании; усовершенствование процедуры обоснования сроков эксплуатации энергоблоков и др.

Участники совещания сошлись во мнении, что развитие отрасли возможно только благодаря тесному и открытому диалогу между проектантами, эксплуатационниками, учеными. Стороны договорились о совместной работе по научно-техническому направлению.

"Мы услышали внятные, емкие, проработанные выступления, которые сформировали круг важных для нас вопросов", - подытожил заместитель генерального директора по науке и стратегии Госкорпорации "Росатом" Юрий Оленин.



Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 г. Энергоблок №6 сдан в эксплуатацию 27 февраля 2017 г., энергоблок №7 - 31 октября 2019 г.



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