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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поймают, посадят

Обвиняемый в убийстве полицейского арестован заочно
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Басманный районный суд Москвы санкционировал содержание под стражей на два месяца жителю Ингушетии Курейши Картоеву. Он объявлен в международный розыск. Мера пресечения назначена заочно.
Участник митинга в Москве Новиков признал вину в избиении полицейского

Он обвиняется в убийстве в столице начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева. По заявлению официального представителя СКР Светланы Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. Всего в розыск объявлены трое подозреваемых.

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