Обвиняемый в убийстве полицейского арестован заочно

Басманный районный суд Москвы санкционировал содержание под стражей на два месяца жителю Ингушетии Курейши Картоеву. Он объявлен в международный розыск. Мера пресечения назначена заочно.

Он обвиняется в убийстве в столице начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева. По заявлению официального представителя СКР Светланы Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. Всего в розыск объявлены трое подозреваемых.