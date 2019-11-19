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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

По факту избиения офицера ФСБ в Москве проводят проверку

Текст: Ирина Огилько

В воскресенье в центре столицы избили офицера ФСБ, мужчина госпитализирован в отделение нейрохирургии одной из больниц города. ГСУ СК по Москве проводит доследственную проверку.

СК возбудил уголовное дело по факту пропажи сотрудника "Интерфакса"

Согласно предварительным данным, около 2 часов утра в воскресенье в кафе на Пречистенской набережной между посетителями произошел конфликт, переросший в драку. В результате несколько неизвестных избили офицера ФСБ, который получил серьезную черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

Идет доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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