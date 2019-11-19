Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию

Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Речь идет о крупнейшем за несколько лет цехе по производству синтетических наркотиков. Запрещенные вещества сбывали через теневой сектор интернета.

Ежемесячно в Серпуховском районе Московской области производилось около полутора тонн синтетических наркотиков. В ходе спецоперации было изъято более сто килограммов запрещенных веществ в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, четыре тонны химреактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый и прочее оборудование.

Задержаны на месте трое химиков-технологов из Украины, курьер-закладчик и подозреваемый в организации лаборатории, передает ТАСС. Группировка действовала по четко выстроенной криминальной схеме - от производства наркотических средств до их продажи.