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19.11.2019 20:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проверит частную клинику, где скончалась пациентка

Текст: Сергей Бабкин

Следственный комитет начал расследование после гибели пациентки одной из частных клиник на западе Москвы, сообщает пресс-служба СК.

Фото: iStock
В Екатеринбурге СК проверит смерть годовалого мальчика

Поводом для доследственной проверки стал скандальный сюжет на федеральном ТВ. Журналисты сообщили, что врачи ввели пациентку в медикаментозную кому и не разрешали родственникам перевести ее в другое медучреждение. Отказ, судя по имеющейся информации, мотивировали тем, что у женщины накопился долг за медобслуживание. Пока шло обсуждение денежного вопроса, больная скончалась.

По поручению главы СК Александра Бастрыкина, московское следственное управление начало проверку. Если факты подтвердятся, уголовное дело могут возбудить по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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