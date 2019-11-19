В Москве пропала редактор агентства "Интерфакс"

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения сотрудницы информационного агентства "Интерфакс" Маргариты Игнатовой. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По данным следствия, 29-летняя девушка ушла из дома на Весенней улице в воскресенье утром и с тех пор на связь не выходила. По словам матери, у пропавшей не было с собой ни денег, ни документов, ни телефона.

В агентстве рассказали, что Игнатова никому не звонила и на работе не появлялась. Поиски девушки продолжаются.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Маргариты Игнатовой, просьба сообщить по телефонам: Тимирязевский МРСО ‪8-499-906-67-18‬, ‪8-495-690-44-51‬ - дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве.