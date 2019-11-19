Новости

СК возбудил уголовное дело по факту пропажи сотрудника "Интерфакса" 12:06
Видео: В Пензе автомобиль провалился под землю, погибли два человека 12:05
На Алтае следователи начали проверку отравления школьника табаком 12:05
Затопленный нижегородский дебаркадер использовали как кафе-гостиницу 11:58
Игорь Верник опроверг сведения о своей госпитализации 11:55
В Москве пропала редактор агентства "Интерфакс" 11:54
В Керчи нашли пузырек с немецким шампунем времен войны 11:49
На Дону застройщиков обвинили в обмане дольщиков на 640 млн рублей 11:48
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами 11:47
Лукашенко: Олимпийские победы объединяют нацию 11:46
Помпео объявил об отмене политики США в отношении израильских поселений 11:46
На Дону в лобовом ДТП погибли двое взрослых и ребенок 11:43
Детсады и школы НАО оснастят системой распознавания лиц 11:37
Поклонники Джонни Деппа потребовали убрать Эмбер Херд из "Аквамена 2" 11:35
Французский город Бордо откажется от использования пластика 11:31
Проект по повышению конкурентоспособности российских вузов обновится 11:30
"Долгожданная реформа". Эксперт о продаже "красивых" номеров 11:30
Победа "Мисс Беларусь" на выборах в парламент взорвала Сеть 11:20
Глава Петропавловска-Камчатского подал в отставку 11:19
Минимальный возраст для продажи сигарет может быть повышен 11:13
Костромской полицейский трижды оштрафовал мертвеца 11:11
В Уфе мужчину задержали за погром на кладбище 11:08
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены 11:06
В Перми число пострадавших от отравления в кафе возросло до 31 11:02
Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
19.11.2019 11:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве пропала редактор агентства "Интерфакс"

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после исчезновения сотрудницы информационного агентства "Интерфакс" Маргариты Игнатовой. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Фото: Xavier_S / Istock
На сайте СК РФ открыли новый раздел о пропавших детях

По данным следствия, 29-летняя девушка ушла из дома на Весенней улице в воскресенье утром и с тех пор на связь не выходила. По словам матери, у пропавшей не было с собой ни денег, ни документов, ни телефона.

В агентстве рассказали, что Игнатова никому не звонила и на работе не появлялась. Поиски девушки продолжаются.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Маргариты Игнатовой, просьба сообщить по телефонам: Тимирязевский МРСО ‪8-499-906-67-18‬, ‪8-495-690-44-51‬ - дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Роскосмос" обещал решить вопрос с выделением американцам мест в "Союзах"
Минэнерго Украины готово на компромисс с "Газпромом" по транзиту газа
Турция может возобновить военную операцию в Сирии
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в экипажи "Союзов"
Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию