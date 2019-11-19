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19.11.2019 14:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сотрудники МФЦ расскажут о капремонте поликлиник по новому стандарту

Текст: Любовь Проценко

В столице начинается масштабный ремонт городских поликлиник. 135 из них будут обновлены к концу 2023 года, а первые 50 - уже в течение будущего 2020 года. Об этом сообщил сегодня журналистам министр правительства Москвы руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун. А директор центров госуслуг Ольга Фефелова рассказала, как сотрудники МФЦ будут помогать москвичам, чтобы они не потеряли свою поликлинику, уехавшую на время работ в другое здание.
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Цель ремонта, сразу внес ясность глава департамента, полное обновление по стандарту "Московская поликлиника" плюс" всех вошедших в эту программу лечебных учреждений. Дело в том, что большинство из этих зданий построены очень давно и морально и физически уже устарели. Чтобы привести их в соответствие с новыми требованиями недостаточно просто отремонтировать фасад и перекрасить стены. Большинство зданий нуждаются в перепланировке, чтобы можно было установить там самое современное оборудование - МРТ, КТ, аппараты УЗИ и другие. Причем, все они должны быть уже цифровыми - в обновленных поликлиниках аналогового оборудования не останется, подчеркнул Алексей Хрипун.

Сделать такой капитальный ремонт, продолжая принимать пациентов, невозможно, сказал он. Поэтому врачи вместе с техникой выедут на время работ в другие филиалы своих поликлиник. "Мы постарались, чтобы даже на выезде поликлиники оставались максимально доступными москвичам. Но понятно, что два филиала в одном здании не поместятся. Так что вполне возможно, что к хирургу придется идти по одному адресу, а скажем, к терапевту, по другому, - пояснил глава департамента. - Но лечиться пациенты тем не менее продолжат у своего врача. И запись ко всем специалистам будет вестись так же, как велась и прежде". Поиск же их облегчат сотрудники МФЦ. Начиная с сегодняшнего дня они постучат в каждую дверь и расскажут, куда уехала на время ремонта ваша поликлиника. Чтобы не впустить в квартиру мошенников, рассказала Ольга Фефелова, москвичи должны знать: сотрудник МФЦ одет в белую ветровку и быть с красной сумкой, на которой написано "Мои документы". Если же вы все равно опасаетесь, то новый адрес поликлиники можно узнать на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"За судьбу своих врачей можно не опасаться. Мы не только не уволим никого за время ремонта, напротив, увеличим штат поликлиник на 500 человек", - заверил Алексей Хрипун. По его словам, по новому стандарту доступности медицинской помощи для москвичей в каждом филиале московской поликлиники должны быть 8 наиболее востребованных специалистов, а в головных зданиях - дополнительно специалисты по пяти узким направлениям.

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С каких именно поликлиник начинать ремонт, городские власти решали с помощью опроса москвичей. В перечень первых 50 попали те, за которые проголосовало более 75 процентов прикрепленных к ним москвичей. К слову замечу, сказал Алексей Хрипун, меньше 58 процентов высказавшихся в поддержку предстоящего ремонта, в городе не оказалось.

Итак, что же увидят москвичи в обновленных поликлиниках не позже начала 2021 года, по словам Хрипуна? Удобное расположение кабинетов: все диагностическое оборудование и лаборатории, которые пользуются наибольшим спросом, разместятся на первых этажах. На втором этаже - кабинеты участковых врачей, на третьем - кабинеты узких специалистов, на четвертом этаже - отделение профилактики.

Во всех кабинетах - красивая комфортная мебель, как и в местах ожидания приема врача, понятная навигация, где что находится, а после сдачи анализов - возможности зайти перекусить в кафе и выпить кофе.

На ремонт всех 135 поликлиник город потратит 40 млрд руб, а на их переоснащение - еще по 5 млрд руб в год.

Кстати

Сотрудники МФЦ начнут проводить обходы домов по информированию москвичей 20 ноября и будут проводить их в будни с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00.

Подтвердить полномочия специалиста центра госуслуг можно по телефону Справочной службы города Москвы (8-495-777-77-77). Для этого потребуется лишь назвать ФИО пришедшего.

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