Природоохранная прокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки в жилом комплексе "Речной", инвесторы которого начали возведение микрорайона с детским садом на территории бывшего химзавода. Исследования показали, что почва на стройплощадке отравлена крайне токсичными веществами, чрезвычайно опасными для здоровья человека. О ситуации на улице Речной "РГ" писала в прошлом выпуске "Экономики Центрального округа". В деле появились новые подробности.

Внимание правоохранителей обычная с виду стройплощадка привлекла в октябре этого года. Внимание прокуратуры на котлован, появившийся на месте бывшего химзавода на улице Речной, обратили сотрудники ФСБ. Они выразили опасение, что стройка может вестись с нарушениями санитарных норм, и попросили сотрудников надзорного ведомства провести проверку. Прокуроры в сопровождении специалистов лаборатории ФГБУ ГСАС "Костромская" приехали на место и отобрали пробы грунта в котлованах фундаментов.

- В результате лабораторных исследований выяснилось, что все пробы, взятые из стенок котлованов жилых домов, загрязнены. Было выявлено существенное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов, бензопирена, свинца, меди, кадмия, - сообщил корреспонденту "РГ" костромской межрайонный природоохранный прокурор Олег Чепурков. - Концентрация бензопирена в пробе, взятой из стенки котлована под домом N 3, превышает ПДК в 27 раз, в пробах, взятых из стенок котлованов под домами N 1 и N 3, - более чем в сто.

Он уточнил, что бензопирен считается очень опасным загрязняющим веществом, относящимся к первому классу опасности, поскольку вызывает мутации в клетках и может привести к возникновению врожденных уродств. Территория стройки оказалась очень сильно загрязнена не только бензопиреном: концентрация свинца в пробе почвы, отобранной в стенке котлована дома N 2, превысила допустимые нормы в 20 раз.

- Выявленное превышение концентрации вещества первого класса опасности относится к категории "чрезвычайно опасное", - пояснил Олег Чепурков.

Как рассказала корреспонденту "РГ" краевед Нина Басова, химзавод в районе Черной речки появился еще в 1885 году, когда на земле, арендованной у жителей деревень Никитино и Поземово Костромского уезда вблизи Татарской слободы, зажиточный крестьянин Петр Никитыч Царевский организовал мыловаренное производство и начал производить колесную мазь.

- В советское время завод был национализирован и стал выпускать гуталин, березовый деготь, вощину, чернила и свечи, - уточнила Нина Басова. - Затем там работала артель, которая занималась химчисткой и покраской одежды. Потом предприятие наладило производство товаров для садоводов, различных удобрений и бытовой химии.

Несколько лет назад завод переехал в другое место. Когда участок освободился, в администрацию города обратился инвестор, который решил возвести здесь жилой комплекс из пяти многоэтажек со встроенным детским садом.

Уже на этапе проектирования объекта выяснилось, что почва на месте строительства не соответствует требованиям санитарных правил и норм: в ней были отмечены превышения предельно допустимых концентраций мышьяка, никеля, цинка, кадмия, свинца, меди. "В соответствии с проектом почва не может быть использована при планировке жилых кварталов. Она подлежала снятию и утилизации на всей площади участка в объеме 11,5 тысячи кубометров еще до начала строительства. Однако в ходе проверки выяснилось, что на площадке залили фундаменты трех жилых домов, а загрязненный грунт до начала строительства вывезен не был", - пояснили в прокуратуре.

В прокуратуре полагают, что инвестор решил сэкономить на утилизации загрязненной земли

По подсчетам специалистов, на вывоз 11,5 тысячи кубометров токсичного грунта подрядчикам потребовалось бы около 900 крупногабаритных фур. При условии захоронения на ближайшем к Костроме специализованном полигоне в Ярославской области затраты инвестора на утилизацию загрязненной земли могли составить от 60 до 70 миллионов рублей. Правоохранители полагают, что эти деньги инвесторы решили сэкономить.

Когда рабочие приступили к подготовке котлованов под фундаменты, они наткнулись в земле на дурно пахнущее вещество, похожее на креозот. От контакта с ним у рабочих начались головокружение и головные боли. Как пояснил "РГ" ректор Костромского государственного университета кандидат химических наук Александр Наумов, креозот представляет собой смесь масел и довольно широко применяется в практике.

- Это вещество содержится в древесине и используется как антисептик, обладает резким характерным запахом, - добавил Александр Наумов. - Этот запах знаком любому, кто хотя бы однажды побывал в метро: им пропитывают шпалы. Само по себе вещество потенциально опасно, вопрос в дозе. Без конкретных результатов анализов о степени вредности того или иного вещества и о причинах головных болей у рабочих говорить нельзя.

По результатам проверки природоохранный прокурор внес представления об устранении нарушений закона в адрес застройщика и генподрядчика ЖК "Речной". Строительство жилого комплекса приостановлено. Материалы проверки природоохранная прокуратура направила в Следственный комитет. В действиях застройщиков в надзорном ведомстве усмотрели признаки состава преступления по ч. 1 ст. 247 УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

В надзорном ведомстве заявили, что для возобновления стройки всю зараженную землю со стройплощадки необходимо вывезти. Работы на территории бывшего химзавода можно будет возобновить только в том случае, если повторные пробы подтвердят безопасность земли, на которой планируется возведение жилья и детского садика с игровыми площадками.